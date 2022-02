Un Punaauia Rugby Club poussif reprend la tête du championnat

Tahiti, le 27 février 2022 - A l'issue d'un match poussif et haché par les fautes, le Punaauia Rugby Club a signé, samedi, sa quatrième victoire de la saison en dominant le Rugby Club de Pirae (29-10). Un succès bonifié qui permet aux hommes de Thomas Lozano de reprendre la tête au classement du championnat. Dans les autres rencontres du week-end, le Papeete Rugby Club a disposé du Jeunesse Rugby Moorea (16-3) et Paea a eu raison de l'AS Arue Rugby (48-12).



Avec le Faa'a Rugby Aro, exempté de match ce week-end, son dauphin au classement du championnat, le Punaauia Rugby Club, avait l'occasion de reprendre la première place. Face aux orange de la côte ouest, une équipe du Rugby Club de Pirae en pleine reconstruction et laminée il y a deux semaines par Faa'a qui leur a passé 11 essais (63-6).



Et le début de match, ce samedi face à Punaauia, aurait pu laisser présager le même scénario. Dans le premier quart d'heure, les hommes de Thomas Lozano ont franchi à deux reprises la ligne d'en-but grâce à Noël Teihoarii et Heitara Mahuta (12-0). Sans être flamboyants, les joueurs de Punaauia ont pensé inscrire un troisième essai peu après la 20e minute. Sauf que celui-ci sera retiré par l'arbitre, à cause de coups de poing échangés lors d'un ruck avant l'essai. Noël Teihoarii a ensuite écopé d'un carton jaune.

Bagarre générale et carton rouge Pirae a immédiatement profité de son avantage numérique en inscrivant un essai par Jérémy Picard (12-5). Mais juste avant la pause, les esprits allaient s'échauffer encore plus. Après un plaquage haut de Haunui Coppenrath sur Florian Allègre, les bancs des deux équipes, et quelques spectateurs, se sont rués sur la pelouse pour en découdre. Un triste spectacle qui verra ensuite la seule exclusion de Haunui Coppenrath de la rencontre.



Après la pause, Florian Allègre allait redonner de l'air à son équipe en inscrivant le troisième essai de Punaauia (17-5). Mais même réduit à 14, Pirae a offert une belle résistance à ses adversaires et a relancé le suspens à l'heure de jeu, quand Basile Martial a aplati dans l'en-but de Punaauia (17-10). Un dernier coup d'éclat pour Pirae qui a ensuite encaissé deux nouveaux essais en fin de rencontre par François Duval. Succès final de Punaauia sur le score de 29-10, qui reprend donc la tête du championnat avant le choc face à Faa'a le 12 mars.



Paea sérieux outsider Si Pirae est en déclin cette saison, l'équipe qui monte est définitivement celle du Paea Manu Ura Rugby Club. Les coéquipiers de Heiarii Tetuanui ont signé, samedi, face à l'AS Arue Rugby, leur troisième succès en quatre matchs. Une victoire bonifiée acquise sur le score de 48-12, avec sept essais inscrits. Paea est solidement ancré à la troisième place du championnat derrière Punaauia et Faa'a.



Enfin dans la dernière rencontre du week-end, le Papeete Rugby Club a disposé du Jeunesse Rugby Moorea sur le score de 16-3. Le seul essai de la partie a été inscrit par Axel Guillo pour le club de la capitale.



