Un 29-Juin évincé par les élections

Tahiti, le 25 juin 2024 - Si le 29 juin a toujours été synonyme de jour férié pour fêter l'autonomie, il tombe un samedi cette année. Mais il tombe surtout le jour du premier tour de scrutin des élections législatives anticipées. Pas de célébration donc cette année du côté des autonomistes qui restent “focalisés” sur ces élections, et un simple “dépôt de gerbe” à la stèle de Tavararo pour le Tavini.





“Traditionnellement, le 29 juin, c'était la journée de la division. Les indépendantistes d'un côté, les autonomistes de l'autre. Avec le président Moetai Brotherson, on a décidé de faire chacun un pas vers l'autre pour que cela soit une journée de cohésion pour l'ensemble de la Polynésie.” C'est ce que déclarait le 29 juin dernier, le haut-commissaire Éric Spitz qui, pour la première fois, se déplaçait à la stèle de Tavararo à Faa'a pour y déposer une couronne au nom de l'État. Quelques heures avant, il avait accompagné le président du Pays Moetai Brotherson qui avait lui aussi fait un pas de réconciliation en rejoignant la famille autonomiste au rocher de l'autonomie de Paofai. “Il y a une partie du peuple polynésien qui croit en ce statut et je suis le président de tous les Polynésiens”, avait-il déclaré alors.



Un an plus tard, les préoccupations sont ailleurs. Avec l'annonce surprise du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer des élections législatives anticipées, c'est justement ce samedi 29 juin que les Polynésiens sont appelés aux urnes.



Certains autonomistes y voient même “un signe”. Ils seront surtout “focalisés” sur ce premier tour et “mobilisés dans les bureaux de vote”. Du côté du Tavini, même combat. Il s'agit de faire réélire les trois députés indépendantistes au Palais Bourbon. Il y aura “un simple dépôt de gerbe en petit comité”, nous a-t-on indiqué, et le président du Pays y participera. Tout comme il participera à un dépôt de gerbe à Paofai si les autonomistes l'y invitent, nous a-t-il fait savoir.



Le dernier 29 juin férié...ou pas



Une chose est sûre. Les 29 juin se suivent et ne se ressemblent pas. Au départ, cette date a connu des années fastes sous Gaston Flosse qui a fait du 29 juin une grande fête populaire pour célébrer l'autonomie. Hasard du calendrier, elle correspondait aussi au lancement des festivités du “Tiurai”. Parallèlement, le Tavini se réunissait, presque en catimini, pour dénoncer au contraire ce jour de 1880 où la Polynésie est devenue une colonie française.



Mais le “Taui” est passé par là entre 2004 et 2013, et la voix des indépendantistes s'est davantage fait entendre, rétablissant une sorte d'équilibre entre les deux visions. Jour de fête pour les uns, jour de deuil pour les autres, le 29 juin était néanmoins un jour férié pour tout le monde. Mais c'est le dernier. En principe du moins.



En effet, l'une des seules décisions prises par la vice-présidente et ministre de la Culture Éliane Tevahitua pendant sa toute petite année de mandature, a été de supprimer le 29-Juin au profit de la date du 20 novembre pour célébrer Matari'i plutôt que l'autonomie. Le choix d'une date “culturelle” approuvé par les autonomistes qui avaient néanmoins regretté que la population n'ait pas été consultée par voie de référendum, comme l'avait pourtant suggéré Moetai Brotherson.



Reste maintenant à l'assemblée de Polynésie de légiférer en la matière car cette proposition d'Éliane Tevahitua validée en conseil des ministres en mai dernier ne suffit pas. Il faut en effet modifier le code du travail pour ajouter un jour férié au calendrier et passer par la case du Cesec avant d'être validé par un vote à Tarahoi. Mais les élus de l'assemblée ont encore un peu de temps devant eux puisque le 29 juin 2025 tombe... un dimanche.