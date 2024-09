Un 24e salon du livre héroïque

Tahiti, le 3 septembre 2024 – Du 17 au 20 octobre prochain, à l'esplanade basse de To'atā, se tiendra la 24e édition du salon du livre. Organisé par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, l'événement aura pour thématique “Mau Toa, Des héros” et s'articulera autour d'activités telles que des tables rondes, des expositions, des rencontres avec les auteurs ou encore des ateliers.



“Un livre peut changer une vie. Et dire qu'il n'y a aucune mise en garde d'inscrite sur la couverture”, s'est un jour étonné l'illustre écrivain français, Sylvain Tesson. Un constat très certainement partagé par tous les écrivains et lecteurs chevronnés, épris des mots et de leur pouvoir. Une passion que souhaite partager l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) depuis 2001 : “Notre objectif est de partager et faire connaître la richesse des productions littéraires polynésiennes et océaniennes auprès du grand public”, explique Marie Kops, membre de l'AETI. “Cette diversité des œuvres est encore trop peu connue aujourd'hui. Et à ce titre, nous souhaitons favoriser l'accès aux livres, partout et pour tous, par la mise en place de différentes actions ici, à Tahiti, mais également dans les îles.”



Un salon tourné vers la jeunesse



Et parmi ces actions, le salon du livre s'est imposé comme l'événement phare de l'année. Et pour cause, à sa création, ce dernier avait reçu la visite d'environ 3 000 personnes, hors scolaires, selon l'organisation. Tandis que l'année dernière, l'association a comptabilisé près de 8 000 visiteurs. Un engouement grandissant du public et des familles, mais également des scolaires, dont les demandes se font toujours plus importantes en matière d'animation autour du livre.



“Nous travaillons pour le développement de la littérature en milieu scolaire”, explique Jasmina Liant, enseignante au centre de lecture et médiathèque de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). “Cela fait neuf ans que nous sommes partenaires avec l'AETI et nous organisons des rencontres avec les invités jeunesse du salon du livre. À ce titre, nous accueillons cette année deux illustrateurs et une autrice pour rencontrer en présentiel près de 60 classes sur Tahiti, Moorea, et cette année Rikitea également. Puis il y aura des interventions en distanciel, avec une classe de Mataiva, une classe de 6e de Atuona et une classe de 3e de Rangiroa. Nous voulons développer ce rapport entre la jeunesse et le livre, que les enfants de détachent un peu des écrans pour retourner de nouveau vers le livre. Notre objectif principal étant de développer le plaisir de lire, tout simplement.”



Les héros à l'honneur



Cette année, le salon a décidé de mettre l'accent sur la thématique des héros. Un choix pertinent selon Marie Kops de l'AETI : “C'est une belle thématique, inspirante, mais surtout d'actualité avec les Jeux olympiques et notre héros du bout de la route (Kauli Vaast, NDLR). 2024 est également une année dédiée à Henri Hiro, donc ce sera l'occasion d'organiser des rencontres, des débats et des animations autour de cette figure importante de la culture polynésienne. Et si le programme n'est pas encore complétement au point, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que ces rencontres, ces tables rondes, réuniront à la fois des auteurs, des éditeurs, des artistes et des sportifs, autour de cette thématique des héros, qu'ils soient issus du sport, de l'histoire, des légendes, des comics, des mangas, mais également les héros de tous les jours, anonymes ou non.”



Une thématique reprise également à l'occasion du concours annuel d'écriture et d'illustration du salon du livre. Les participants pourront envoyer leur texte en langue française ou polynésienne sous la forme d'une nouvelle de 3 000 signes maximum (espaces compris), ou leur illustration au format A4. Trois catégories seront retenues pour ce concours, aussi bien pour l'écriture que l'illustration : les enfants jusqu'à 11 ans inclus, les jeunes de 12 à 17 ans et les adultes à partir de 18 ans. Les intéressés ont jusqu'au 22 septembre pour s'inscrire.



L'outil numérique au service du salon



Le Covid-19 n'a pas eu que des mauvais côtés. En 2020, la situation sanitaire avait obligé le salon du livre à s'adapter en basculant en manifestation 100% numérique à seulement dix jours de l'événement. Un challenge qui, à l'époque, avait permis à plus de 2 500 visiteurs de profiter d'une programmation riche et dense via le site internet. Et pour cette 24e édition du salon, l'outil numérique sera de nouveau au cœur de la manifestation, proposant ainsi aux publics contraints et éloignés de pouvoir vivre les quatre jours de fête du livre via les écrans : live, replay, captation des rencontres, espace de vente en ligne, rencontres et discussions en ligne sur le podcast “Encres bleues” seront disponibles en live sur les différents supports (Facebook et Youtube).