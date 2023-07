Un ​41e Mini-Heiva, entre culture et show

Tahiti, le 25 juillet 2023 - Les 28, 29 juillet et les 4, 5 août, le Mini-Heiva est de retour sur le grand motu de l'Intercontinental, à Faa'a. Nouveauté cette année, un code vestimentaire pour les quatre dîners-spectacles. Un thème qui met en avant les dieux du panthéon mā’ohi été retenu pour cette édition, mais certains chefs de troupe s'interrogent sur l'authenticité de cet événement.



“C'est l'événement de l'année pour nous”. Pour Nedim Salignon, directeur adjoint de l'hôtel Intercontinental, le Mini-Heiva est un moment “plus qu'important” dans le programme annuel des activités du resort. Avec plus de 200 artistes par soir, l'objectif est de “garder la culture et l'esprit du Heiva”. Démonstrations de Tūa'ro Mā'ohi, danse de Miss Tahiti et ses dauphines, accueil avec des groupes de musique locaux : les quatre soirées promettent d'être grandioses.



Huit groupes au programme



La scène du grand motu peut accueillir jusqu'à 120 danseuses et danseurs. En coopération avec les chefs de troupe, Vai Jiame Lai Ah Che, co-organisatrice et présentatrice du Mini-Heiva depuis 14 ans, souhaite “mettre en avant la culture polynésienne”. Huit groupes lauréats, dont un pupu hīmene, ont été sélectionnés. “On essaie de choisir les groupes qui ont été les coups de cœur du public”, indique Vai Jiame.



“Cette année, on a voulu mettre en avant les troupes des îles”, ajoute Nedim Salignon, directeur adjoint de l'hôtel. Tamariki Makemo sera présent sur scène le 4 août et Tamari'i Auti no Rurutu le lendemain, pour la dernière soirée de cette 41e édition du Mini-Heiva. L’élection de Miss et Tāne Mini-Heiva sera quant à elle organisée et présidée par Vaiana Tama et Tiare Trompette.



Code vestimentaire



Contrairement aux années précédentes, le buffet sera le même pour les quatre soirées. Au menu : des huîtres et des langoustes mais aussi du porcelet à la broche ou encore du canard aux agrumes. Pour mettre en avant les équipes de cuisine et “créer de l'interaction avec les clients”, des animations culinaires (“show cooking”) seront réalisés par les cuisiniers de l'hôtel. Pour servir les quelques 600 couverts, plus de 100 membres du personnel de l'hôtel sont mobilisés. “La soirée coûte aussi cher que ce qu'elle nous rapporte”, confie Thierry Brovelli, le directeur général de l'Intercontinental.



Mais la nouveauté de cette année, c'est le code vestimentaire instauré pour chaque dîner-spectacle, en fonction du dieu du panthéon mā’ohi choisi pour la soirée. Du blanc pour Ta'aroa, le dieu de la création, du bleu pour Ruahatu, le dieu de l'océan, du rouge pour Maui, le demi-dieu qui a dérobé le feu et du noir pour Hina, la déesse de la lune. Pour Nedim Salignon, “l'idée est d'apporter une touche différente chaque année”.

“Il faut vouloir le faire par amour pour la culture” Marguerite Lai,

Cheffe de la troupe de O Tahiti E



Quelle place accordez-vous au Mini-Heiva ?

“Le Heiva est la racine profonde du ‘Ori Tahiti en Polynésie française. Le ‘Ori Tahiti est une danse sensuelle, il y a un sens profond. Le Mini-Heiva est très important mais nous devons faire attention. Ça a commencé à l'hôtel Matavai, dans les années 70. Ce sont les hôteliers qui l'ont mis en place. Alors oui, le Mini-Heiva doit perdurer, mais il faut vouloir le faire par amour pour la culture.”



Est-ce que le Mini Heiva ne peut pas être une porte d'entrée dans la culture polynésienne ?

“Le spectacle que nous présentons pendant les compétitions au Heiva ne peut pas être entièrement reporté ici, à l'hôtel. Ceux qui viennent au Mini-Heiva sont ceux qui ont les moyens financiers. Certains sont comme les touristes : ils ont juste envie de bien manger et regarder quelque chose de beau. Ils ne sont pas venus pour comprendre la culture. Mais est-ce que c'est une porte d'entrée dans la culture ? J'espère pour eux.”

Le programme du Mini-Heiva Vendredi 28 juillet :

Ta'aroa - Dieu de la création, soirée en blanc

• Chant : Reo Papara (1er prix Tārava Tahiti et 3e prix Hīmene Rū'au)

• Danse : O Tahiti E (3e prix Hura Tau et meilleur compositeur)



Samedi 29 juillet :

Ruahatu - Dieu de l'océan, tenue bleue et coquillages

• Danse : Toakura (1er prix Hura Tau)

• Danse : Tamari'i Hivarani

• Duo danse : Makau Foster et Kohai Batani Gournac de Tamariki Poerani



Vendredi 4 août :

Maui, demi-dieu qui a dérobé le feu, tenue rouge

• Danse : Heikura Nui

• Danse : Tamariki Makemo (2e prix Hura Ava Tau et 1er costume Hura Nui)

• Solo danse : Maheana Atapo de Ori I Tahiti (meilleure danseuse)



Samedi 5 août :

Hina, déesse de la lune, tenue de gala en noir

• Danse : Tamari'i Auti no Rurutu (3e prix Hura Ava Tau)

• Danse : Hei Tahiti (1er prix Hura Tau 2022)



Tarif unique : 13 400 francs/personne, 6 700 francs/enfant entre 4 et 11 ans

Horaires : 18h30 à 22 heures

Réservations : (tél.) 40 86 51 50

Rédigé par Jules Bourgat le Mardi 25 Juillet 2023 à 19:20