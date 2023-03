Ukraine: Zelensky et Grossi en visite dans la région de Zaporijjia

Kiev, Ukraine | AFP | lundi 27/03/2023 - Volodymyr Zelensky et le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se sont retrouvés dans une station hydroélectrique de la région de Zaporijjia, où le président ukrainien était lundi en déplacement, "en première ligne" sur le front Sud.



"J'ai eu avec M. Zelensky un riche échange sur la protection" du site "et de ses employés", a écrit M. Grossi dans un tweet, accompagné d'une photo des deux hommes.



Les deux dirigeants se sont rendus sur le site d'une centrale hydroélectrique à Dniepr chargée d'alimenter la centrale nucléaire, occupée par l'armée russe et régulièrement victime de coupures de courant.



Plus tôt, M. Zelensky s'était affiché dans la région de Zaporijjia, "en première ligne" sur le front Sud.



"Région de Zaporijjia. Positions en première ligne. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui, aux côtés de nos militaires", a-t-il indiqué sur son compte Telegram, accompagnant son message d'une vidéo dans laquelle on le voit remettre des médailles à des soldats.



"Merci de protéger notre État (et) nous tous. Merci pour la protection de nos maisons, de notre intégrité territoriale et de la vie en Ukraine", leur a-t-il dit selon un communiqué de la présidence ukrainienne.



La semaine dernière, Volodymyr Zelensky s'était déplacé dans la région de Kherson (sud), partiellement occupée par la Russie, après être allé près de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est, et dans la région de Kharkiv (nord-est).



Sur Telegram, Volodymyr Zelensky s'est dit "certain" d'une victoire ukrainienne face à la Russie, après plus d'un an de guerre face à l'armée de Moscou.



Selon la présidence ukrainienne, M. Zelensky s'est rendu lundi au poste de commandement du groupe opérationnel des troupes pour la région de Zaporijjia.



Une réunion avec les responsables militaires de la région s'y est tenue, selon la même source.

