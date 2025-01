Ua Pou. Le fond de vallée de Hakahetau est en feu.

Ua Pou, le 23 janvier 2025. Depuis mardi midi, plusieurs foyers de brûlis mal éteints attisés par le vent des derniers jours sont en train de prendre de l'ampleur dans le fond de la vallée de Hakahetau. Ils sont malheureusement inaccessibles pour les pompiers de l'île.





C’est la vallée la plus humide de l’île et pourtant, il y fait sec depuis plusieurs mois. Au pied d’un des trois pitons de la vallée, Poutemoka, le fond de vallée de Hakahetau abrite beaucoup de fa’a’apu d’arbres fruitiers et de vieilles cocoteraies ponctuées de pandanus.



Il y pleut généralement davantage qu’à l’Est de l’île mais ces derniers mois, les précipitations se sont faites plus rares que d’habitude, malgré un El Niño très attendu après les années Niña difficiles de 2021 à 2023.



En effet, les quelques visiteurs ayant parcouru les trois îles du Nord ces derniers mois ont constaté que Ua Pou est restée spectaculairement sèche, d’une couleur brune très caractéristique.



Les habitants de la vallée de Hakahetau ont commencé à constater des panaches de fumée inhabituels mardi midi. En fin de journée, les pompiers ont été prévenus et se sont déplacés sur place le lendemain en compagnie de policiers municipaux et des gendarmes afin de constater l’ampleur des dégâts. A ce moment-là, des flammes de 15m de haut ont été aperçues.



La zone concernée étant malheureusement loin de la route, dans une zone plutôt escarpée, il est impossible pour les pompiers d’approcher le camion pour essayer d’enrayer la progression des flammes.



Actuellement, une estimation d’une quinzaine d’hectares brûlés a été avancée et un des foyers est en train d’avancer doucement vers une habitation en direction de la baie. La famille très inquiète est restée sur place pour surveiller l’évolution de l’incendie.

Ce soir, comme hier soir, les flammes étaient davantage visibles que dans la journée et les habitants espèrent qu’il pleuve dans la nuit et que le vent se calme.



Petit rappel des précautions à prendre ; tout particulièrement pendant ces périodes de sécheresse ici à Ua Pou, quand il y a une pénurie d’eau et qu’on se trouve loin de la route, ce qui rend difficile les interventions des pompiers :

- Eviter les brûlis, autant que possible.

- Etre sûrs que le feu soit éteint avant de quitter les lieux

- Si vous sentez que la situation est hors de vôtre contrôle, appelez immédiatement le 18.

- Si vous avez des doute sur une situation anormale, appelez le 18 afin que les services concernés puissent s’organiser au plus vite.



Le dernier incendie dans la vallée de Hakahetau date de 2007.

Durant ces vingt dernières années, le plus gros incendie qui a eu lieu à Ua Pou, était dans la vallée de Hakatao (Sud-Ouest de l’île) en 2011, où près de 300 hectares ont brûlés sur plusieurs jours.

Témoignage

"Mardi midi (pour l’arrivée du Taporo 9 aujourd’hui), on cueillait des agrumes au fa’a’apu [ndlr non loin des premiers départs de feu], on a constaté de la fumée au loin mais on pensait que c’étaient des copraculteurs comme ils font d’habitude, donc on ne s’est pas inquiétés tout de suite et on est rentrés" explique un des habitants.



"C’est vers 17h que certains ont commencé à se poser des questions parce que la fumée commençait à s’élargir au fond. Hier après-midi on est montés voir car on s’inquiétait et on entendait comme des bruits de mitraillettes dans les arbres ! Apparemment c’était les ha’a [ndlr pandanus] qui faisaient ce bruit en brûlant" termine-t-il.



Rédigé par Eve Delahaut le Jeudi 23 Janvier 2025 à 22:23 | Lu 353 fois