Turquie: un immeuble s'effondre, 21 personnes en réchappent

Istanbul, Turquie | AFP | mercredi 09/11/2021 - Vingt-et-une personnes ont survécu mardi à l'effondrement d'un immeuble à Malatya, dans l'est de la Turquie, aucune victime n'étant à déplorer au terme des opérations de recherche.



"Les opérations de recherche et de secours dans le bâtiment effondré de Malatya ont pris fin. Dieu merci, il n'y a aucune victime", a tweeté tôt mercredi le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu.



Peu avant, le vice-ministre turc de l'Intérieur Ismail Catakli, dépêché sur place, avait indiqué à la presse que treize personnes avaient été extraites vivantes des décombres par les secouristes et que huit autres étaient parvenues à s'en extraire par elles-mêmes.



Cinq des personnes secourues étaient toujours hospitalisées dans la nuit de mardi à mercredi, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a précisé le gouverneur de la province de Malatya, Aydin Barus.



M. Barus avait indiqué plus tôt dans la soirée que deux des personnes extraites des décombres avaient été hospitalisées en soins intensifs.



Une caméra de vidéosurveillance a enregistré l'impressionnante scène, survenue peu avant 17H00 heure locale (14H00 GMT) dans une rue animée du centre de Malatya: un petit immeuble, soudain, s'effondre, dégageant un immense nuage de poussière. Une voiture stationnée devant le bâtiment démarre en trombe, tandis que des passants accourent comme pour venir en aide aux personnes prises au piège sous les décombres.



Un témoin oculaire a rapporté à la chaîne Haberturk avoir entendu "d'abord un craquement" avant que l'immeuble ne s'écroule. "On aurait dit le jour du Jugement dernier."



Plus de 260 secouristes ont été dépêchés sur place, selon l'Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (Afad), et l'immeuble effondré était éclairé jusque dans la nuit pour permettre la poursuite des opérations.



Le gouverneur de la province de Malatya avait demandé en début de soirée à la population et aux journalistes de se tenir à distance du site du désastre, afin de permettre aux secouristes de capter tout potentiel signe de vie sous l'amas de béton et de métal.



Les causes de l'effondrement restent à préciser mais des travaux étaient en cours dans l'immeuble, ont rapporté les médias et responsables locaux.



Le gouverneur de la province de Malatya a affirmé que l'effondrement s'était "produit à cause de cela".



Quatre personnes - le propriétaire de l'immeuble et trois personnes ayant effectué des travaux - ont été placées en garde à vue, a annoncé mardi soir le bureau du procureur de Malatya dans un communiqué.



Malatya est une ville de 450.000 habitants située à 500 kilomètres à vol d'oiseau à l'est de la capitale, Ankara.



L'immeuble, situé dans le centre-ville, comportait un étage et abritait divers commerces dont un restaurant et un café, a indiqué à l'AFP Enver Kiraz, le président de la branche locale du parti d'opposition CHP.