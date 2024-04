Tu'aro Mā'ohi : Une étape pour préparer le Heiva

Tahiti, le 27 avril 2024 – Ce samedi, au parc Vairai de Punaauia, a eu lieu la deuxième épreuve du championnat de Tahiti des sports traditionnels. Si l'événement n'a pas déplacé les foules, les qualités athlétiques des compétiteurs présents ont suffit à assurer le spectacle. De bon augure à quelques mois du Heiva Tu'aro Mā'ohi.



Ils étaient peu nombreux à s'être donnés rendez-vous ce samedi, au parc Vairai, pour la deuxième journée de championnat des sports traditionnels. Pour autant, cela n'a en rien affecté la qualité de l'événement. Une ambiance familiale et fraternelle entretenue par les habitués des Tu'aro Mā'ohi. Et au programme de cette deuxième journée du championnat : lever de pierre, javelot et grimper de cocotier. Dans la première catégorie, chez les femmes en – 90kg (pierre à 60 kg), Iolina Tufaimea s'est adjugée la victoire devant Hinivai Pansi et Paco Tamaititahio. Chez les hommes, en catégorie léger (pierre à 80 kg), Taimana Teehu s'est imposé devant Terauariituanei Teinaore. En catégorie moyen (pierre à 100 kg), Vaihau Bottari a confirmé sa suprématie face à Joël Teariki. Chez les lourds (pierre à 120 kg), Tefatanui Metua a remporté l'épreuve face à Utahia Tinorua. Seuls dans leur catégorie super lourd (pierre à 140 kg) et extra lourd (pierre à 150 kg), Tetuarii Teapehu et Eriatara Ratia ont tenu tout de même à faire le show pour le public.



“C'était une journée difficile pour notre team car nous avons fait deux compétitions aujourd'hui”, explique Eriatara Ratia, membre de la Team Luia Tahiti. “Ce matin de 8 heures à midi nous étions à la Punaruu pour une compétition d'haltérophilie. À peine arrivé ici, il a fallu vite s'inscrire. Il y a la fatigue qui a joué aussi. Ce n'était pas évident. En tout, nous avons présenté quatre athlètes et tout s'est plutôt bien passé. Pour ma part, dans la catégorie reine des extras lourds, donc avec une pierre de 150 kilos, je soulève la pierre en 4 secondes. Je suis content car c'était vraiment dur après une aussi longue journée.”



Du côté du javelot, Tekurio Keanu et Raymonde Raveino s'imposent dans la catégorie individuelle homme et femme, tandis que chez les jeunes c'est Kaiariki Raveino qui a su tirer son épingle du jeu. Par équipe, les Papara Patia Fa s'adjugent une belle victoire face aux Te Ufi Taramea. Seul inscrit au grimper de cocotier, Vaihau Bottari a offert une belle prestation pour le plaisir des yeux des spectateurs ébahis.