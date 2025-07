Tsunami : des vagues jusqu'à 3m possibles en Polynésie selon le PTWC

Papeete, France | AFP | mercredi 29/07/2025 - Des vagues d'un à trois mètres sont possibles le long de certaines côtes de Polynésie française, a averti le centre américain des tsunamis (PTWC), après qu'un séisme a frappé mardi au large des côtes russes de la péninsule du Kamtchatka (est).



"Des vagues de tsunami pouvant atteindre un à trois mètres au-dessus du niveau de la mer sont possibles le long de certaines côtes" de plusieurs territoires du Pacifique, dont la Polynésie française, a indiqué dans un communiqué le PTWC, basé à Honolulu (Hawaï).



"Le Laboratoire de géophysique a informé le Haut-commissaire de la République en Polynésie française d'un impact potentiel" pour le territoire, dans la nuit de mardi à mercredi, ont annoncé les autorités.



Le Haut-Commissariat a précisé qu'"une onde océanique" se dirigeait "vers les côtes des Marquises, avec une hauteur maximale de 2,60m".



"Les autres archipels de la Polynésie française, notamment les îles Sous-le-Vent, devraient être concernés par une hauteur d’eau inférieure à 30 cm", a-t-il ajouté.



Le centre américain des tsunamis a également déclaré que la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pouvaient être frappés par des vagues allant de "30 centimètres à un mètre" au dessus du niveau de la mer.



Le puissant tremblement de terre de magnitude 8,8 s'est produit vers 23h25 GMT mardi à 18,2 kilomètres de profondeur, à environ 126 kilomètres de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région du Kamtchatka en Russie.



Il a provoqué des alertes au tsunami dans une grande partie du Pacifique, notamment en Russie, au Japon, à Hawaï et jusqu'en Equateur.



Les autorités nippones ont prévenu que des vagues d'une hauteur allant jusqu'à 3 mètres pourraient frapper les côtes de l'archipel.



Le centre américain des tsunamis a alerté de son côté sur un risque de vagues de plus de trois mètres de haut sur certaines parties des côtes de la Russie et de l'archipel d'Hawaï.



L'ensemble des côtes américaines sur le Pacifique, de l'Alaska jusqu'à la Californie en passant par Hawaï, sont touchées par divers niveaux d'alertes.