Tryo met le feu sous la pluie

Tahiti, le 25 avril 2022 - C'est sous des averses incessantes que le groupe Tryo a littéralement enflammé la scène de l'hôtel Intercontinental samedi soir, ravi de venir enfin à la rencontre d'un public tahitien qui n'a cessé de chanter et danser dans une heureuse et chaleureuse ambiance de fête.

La pluie n'aura pas une seconde calmé les ardeurs du groupe Tryo qui n'a cessé de faire danser le public et les parapluies tout au long de la soirée. Le célèbre groupe de reggae acoustique qui fêtait hier ses 25 + 2 ans sur la scène de l'hôtel Intercontinental a littéralement transporté son public par ses harmonies vocales, ses mélodies et ses rythmes tellement entraînants. Ayant chanté aussi bien des pièces de leurs anciens albums que des nouvelles chansons, le groupe aux textes engagés a soufflé un vent puissant et libérateur sur la foule : une vibration générale forte et positive qui a fait du bien. Une soirée inoubliable rendue possible malgré la météo par la société Angela R. Productions, et attendue par le public comme par Tryo, qui se produisait enfin et pour la première fois à Tahiti après de nombreux reports dus à la crise. Une joie sur scène que les membres du groupe ne pouvaient dissimuler, et qui a su réchauffer une foule qui n'a pas une seule seconde remarqué qu'elle était trempée.