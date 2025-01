Trump jure de reprendre le canal de Panama et replace Cuba sur sa liste noire

Washington, États-Unis | AFP | mardi 20/01/2025 - A peine investi président, Donald Trump a juré lundi de reprendre le contrôle du canal de Panama, décidé de replacer Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme et jugé que Vladimir Poutine était "en train de détruire" la Russie en refusant de faire la paix avec l'Ukraine.



Prenant une rafale de décrets présidentiels, le dirigeant républicain a ainsi promis de faire en sorte que les Etats-Unis soient à nouveau "respectés" dans le monde, mettant en avant une politique étrangère axée sur "l'Amérique d'abord", tout en se posant en "artisan de la paix".



"L'héritage dont je serai le plus fier sera celui d'un artisan de la paix et d'un rassembleur", a-t-il lancé dans son discours d'investiture.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, "veut passer un accord. Je ne sais pas si Poutine le souhaite, peut-être pas. (Mais) il devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne scellant pas un règlement", a déclaré le président Trump pour son retour dans le Bureau ovale, où il a signé devant la presse toute une série de décrets.



Il s'était félicité auparavant qu'"un jour avant (son) entrée en fonction, les otages du Moyen-Orient soient rentrés dans leur famille", faisant référence à la libération de trois otages israéliennes libérées dimanche des mains du Hamas, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.



Plus tard lundi, lors d'un rassemblement en salle, M. Trump a accueilli les familles d'otages encore détenus à Gaza, certaines tenant des photos de leurs proches.



"Sous la direction du président Trump, nous prouvons que l'impossible peut devenir réalité", a déclaré Steve Witkoff, émissaire du président américain pour le Moyen-Orient qui a participé aux récentes négociations de cessez-le-feu.



Dans la foulée, le président Trump a révoqué une mesure de son prédécesseur Joe Biden qui avait permis de sanctionner des colons israéliens accusés de violences contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée.



- "Golfe d'Amérique" -



Mais le président Trump s'est aussi montré menaçant, disant vouloir "reprendre" le contrôle du canal de Panama construit par les Etats-Unis et transféré au Panama en 1999.



"Nous avons été très maltraités par ce cadeau insensé qui n'aurait jamais dû être fait. La promesse que nous avait faite le Panama n'a pas été tenue", a-t-il affirmé, en soulignant que les navires américains étaient "gravement surtaxés".



"Et surtout, la Chine exploite le canal de Panama, et nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama. Et nous allons le reprendre", a asséné le président américain.



Son homologue panaméen, José Raul Mulino, a aussitôt répliqué que "le canal appartient et continuera d'appartenir au Panama".



Ce sera là peut-être l'une des premières missions du nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a été confirmé à ce poste lundi soir par un rare vote à l'unanimité du Sénat américain.



M. Rubio, dont les parents sont d'origine cubaine, sera le premier chef de la diplomatie américaine à parler couramment espagnol.



A cet égard, le président n'a guère tardé pour revenir sur le retrait de Cuba de la liste des Etats soutenant le terrorisme, annoncé en toute fin de mandat par la précédente administration Biden dans le cadre d'un accord pour la libération de prisonniers politiques.



- "acte d'arrogance" -



Cuba a aussitôt réagi en qualifiant cette décision "d'acte d'arrogance et de mépris de la vérité".



Le recours à cette liste "révèle pleinement le visage hégémonique, autoritaire et brutal des Etats-Unis", a également déploré mardi la Chine.



Le président américain a par ailleurs estimé que le Danemark finirait par céder sur la question du Groenland, le territoire danois autonome dont il souhaite prendre le contrôle.



"Le Groenland est un endroit merveilleux, nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Je suis sûr que le Danemark va se faire à l'idée" de le céder aux Etats-Unis, a-t-il dit, en soulignant aussi que les Etats-Unis commenceraient à désigner le golfe du Mexique comme le "golfe d'Amérique".



"L'Amérique retrouvera sa place légitime en tant que nation la plus grande, la plus puissante et la plus respectée de la planète, inspirant la crainte et l'admiration du monde entier", a martelé le président Trump, dont le retour à la Maison Blanche est vu avec inquiétude à travers le monde.

