Trump continue ses nominations fracassantes avec le vaccinosceptique "RFK Jr" à la Santé

Washington le 14 novembre 2024. Donald Trump, qui place son futur gouvernement sous le signe de l'allégeance et de la rupture, a annoncé jeudi qu'il voulait confier le ministère de la Santé à Robert F. Kennedy Jr ("RFK Jr"), notoirement sceptique vis-à-vis des vaccins.



Sous sa gouverne, le ministère "jouera un grand rôle pour assurer que tout le monde sera protégé des produits chimiques, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires dangereux qui ont contribué à l'énorme crise de santé dans ce pays", a écrit le président élu sur le réseau social X.



Le neveu du président assassiné John F. Kennedy, ancien avocat en droit de l'environnement sans formation scientifique, a forgé avec le tribun de 78 ans une alliance improbable depuis qu'il a renoncé en août à être candidat indépendant à la présidentielle.



Il a propagé des théories du complot, notamment sur les vaccins contre le Covid-19, et réclame l'arrêt de l'ajout de fluor dans l'eau courante. Cette mesure destinée à prévenir les caries est considérée par la communauté médicale comme l'une des plus grandes réussites sanitaires du XXe siècle aux Etats-Unis.



Pas question pour Donald Trump de répéter ce qu'il a décrit comme la "plus grande erreur" de son premier mandat (2017-2021), dans un podcast enregistré fin octobre avec le très influent Joe Rogan, à savoir choisir "des personnes qui n'étaient pas loyales".



"Les choix de Trump répondent à deux critères: la loyauté et la rupture", analyse pour l'AFP Todd Belt, professeur de sciences politiques à l'université George Washington. Il veut s'entourer de fidèles qui "ne vont pas passer leur temps à lui dire ce qu'il ne peut pas faire."

Le président élu, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, avait déjà envoyé des ondes de choc mercredi avec ses choix pour la direction du renseignement et pour le ministère de la Justice.

Ses nominations devront être confirmées par le Sénat.



Les sénateurs républicains sont certes majoritaires, mais certains semblent peu enthousiastes face aux personnalités désignées.



Cette fois, le 45e et bientôt 47e président des Etats-Unis privilégie des personnalités qui n'ont parfois aucune expérience de l'appareil d'Etat, mais qui le soutiennent sans réserve.



Comme Elon Musk, qui dirigera une commission de réduction de la dépense publique et de dérégulation, dont les contours juridiques restent flous.