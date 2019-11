Trois victoires et une défaite aux Cook

Raruna Jacquot, Championne d'Océanie :



Tu as été de nouveau confrontée au désistement d’une adversaire ?



"Je devais être confrontée à une adversaire de Rarotonga mais celle-ci a déclaré forfait avant le combat. L’organisation m’a alors trouvé une adversaire néo-zélandaise mais cette dernière a eu un problème d’avion et n’a pas pu être présente. On m’a alors proposé une adversaire dans une catégorie plus élevée, j’ai accepté mais elle s’est désistée quelques heures avant le combat. Notre président a décidé qu’on ne travaillerait plus avec les îles Cook en raison de leur manque de professionnalisme."



Quel est ton ressenti suite à ce titre obtenu par forfait ?



"Pendant ma préparation, j’ai été malade plusieurs fois – intoxication alimentaire, grippe, rhume – mais à aucun moment je n’ai pensé à renoncer à combattre. C’est sûr qu’il y a un peu de frustration, surtout que ce n’est pas la première fois que cela m’arrive. L’année dernière, lors du Super Aito, le championnat de Polynésie de boxe thaï, je devais combattre contre Edith Tavanae mais deux jours avant elle avait déclaré forfait. Mais bon, ce n’est pas grave, c’est comme ça ! Je suis quand même contente de pouvoir revenir au fenua avec ce titre qui est reconnu internationalement et qui symbolise pour moi courage et persévérance."