Trois milliards de fonds privés au secours d'Air Moana

Tahiti, le 8 octobre 2024 – La compagnie Air Moana qui était censée arrêter ses opérations le 30 septembre dernier, annonce dans un communiqué, être finalement en capacité de poursuivre son activité. Trois milliards de fonds privés ont pu être mobilisés pour augmenter le capital de la compagnie auquel le Pays devrait également participer à hauteur d'un milliard de francs.





Le ciel s'éclaircit pour Air Moana. Depuis le début du mois d'octobre, la situation restait assez floue pour la compagnie qui avait annoncé la "fin de ses opérations" le 30 septembre dernier, faute de trésorerie. Ce mardi matin, Air Moana annonce dans un communiqué que ses "opérations se déroulent normalement jusqu'à ce jour" et garantit "leur poursuite sur le long terme". Une continuité qu'elle doit à ses investisseurs privés qui "souhaitent lancer rapidement des projets structurants". "Cette confiance se traduit par la mobilisation de trois milliards de francs de fonds privés qui viendront augmenter le capital de la compagnie", précise le communiqué. Mais ce n'est pas tout.



Après la fin de non-recevoir du président du Pays Moetai Brotherson qui avait indiqué, le 30 septembre dernier, qu'un "soutien du Pays, même, à hauteur d'un milliard de francs, ne saurait constituer une réponse adaptée" et ne ferait que retarder "de quelques semaines l'impasse de trésorerie", changement de braquet grâce à l'intervention des investisseurs privés., comme il s'y était engagé. Une décision dont se réjouit la compagnie dans son communiqué : "Grâce à l'impulsion déterminante des investisseurs privés, le président du Pays a confirmé la mise en place d'un dispositif solide en faveur d'Air Moana, (...) et le Pays avance vers une intégration au capital d'Air Moana à hauteur d'un milliard de francs, confirmant le rôle clé d'Air Moana dans le développement économique de la Polynésie".



Un renfort financier de quatre milliards de francs au total donc, qui devrait permettre à la compagnie d'"avancer vers la commande er le calendrier de livraison de trois ATR72-600 XT neufs" et de faire des "économies de charges" tout en faisant "monter en gamme" la compagnie.