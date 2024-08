Trois femmes océaniennes lauréates des résidences d'écriture

Tahiti, le 11 août 2024 – Suite à l'appel à candidature des résidences d'écriture pour l'année 2024, les deux comités de sélection ont choisi la Calédonienne Isa Qala, la poétesse samoane Terisa Siagatonu et la Polynésienne Hong My Phong. Ces trois lauréates vont donc bénéficier de deux mois uniquement dédiés à leur projet d'écriture.



Après avoir “longuement débattu” autour de candidatures “pour la plupart pertinentes, audacieuses et porteuses de beaux projets”, l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), soutenue par le Pays et l'État, a annoncé jeudi le nom des trois lauréates suite à l'appel à candidature des résidences d'écriture 2024.



L'AETI annonce donc que les membres du comité résidence polynésienne, parmi lesquels son président, Christian Robert, et l'écrivaine Chantal Spitz, ont choisi Hong My Phong, une auteure de 48 ans d'origine chinoise qui a grandi à Papara dans une famille d'agriculteurs. Révélée par son premier roman, Femmes écorchées, Hong My Phong puise son inspiration “dans la richesse de ses deux cultures, offrant ainsi une perspective unique et enrichissante à ses intrigues”.



Deux mois de résidence



Les membres du comité résidence océanienne ont quant à eux choisi Isa Qala, une autrice calédonienne, et une autrice samoane, Terisa Siagatonu. Originaire de la tribu de Kirinata dans le district de Wetr sur l'île de Lifou et titulaire d'un master en politique culturelle, la première lauréate écrit “depuis une dizaine d'années” et a déjà publié plusieurs œuvres et a notamment remporté le concours de nouvelles de la Croix-Rouge de Nouméa avec La fille aux étoiles.



La seconde lauréate, Terisa Siagatonu, est quant à elle une “poétesse primée”, qui s'est produite dans de nombreux lieux dont la Maison Blanche, en qualité de lauréate 2021 du prix Champion of Change Award du président Obama pour “son travail au sein de la communauté insulaire du Pacifique”.



Les trois lauréates de cette édition 2024 bénéficieront donc de deux mois – entre septembre et décembre prochains – afin de se consacrer à leur projet d'écriture. Ces résidences prévoient des possibilités de séjour dans une ou deux îles de Polynésie française dans des pensions de famille. Du 17 au 20 octobre, le public et les scolaires pourront par ailleurs rencontrer ces trois autrices lors du Salon du livre qui aura lieu place To'ata.