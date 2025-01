Trois enfants périssent dans un incendie dans un bidonville de Guyane

Cayenne, France | AFP | mercredi 08/01/2025 - Trois enfants, âgés de 2 à 6 ans, ont péri dans la nuit de mardi à mercredi dans l'incendie de leur habitation précaire, dans un bidonville de Saint-Laurent-du-Maroni (ouest de la Guyane), a-t-on appris auprès des gendarmes, confirmant une information de Guyane La 1ère.



Le sinistre, dont on ignore pour l'instant l'origine, s'est déclaré "vers 01H00 du matin" dans le bidonville "de Colombie, l'un des plus grands de Saint-Laurent-du-Maroni", a confirmé à l’AFP le lieutenant-colonel Stéphane Babel, commandant de la brigade territoriale de Saint-Laurent.



"Quatre autres enfants sont sortis indemnes de la maison. L'un d'eux a été légèrement blessé à un pied", a précisé le lieutenant-colonel Babel.



Une enquête judiciaire a été ouverte et confiée à la brigade territoriale de Saint-Laurent.



"Le drame qui s'est déroulé me laisse sans voix", a réagi par communiqué Davy Rimane, député de cette circonscription guyanaise. "Je ne peux pas non plus laisser de côté l'une des réalités qui a sans doute été déterminante dans ce drame: l'emplacement de l'habitation, située dans un quartier informel dont les difficultés d'accès ont d'ores et déjà été mises en évidence", a ajouté l’élu.



Cet incendie est le cinquième en deux ans dans un quartier informel de Guyane, où les nombreux branchements électriques sauvages sont autant de potentiels départs de feu.



En mars, trois personnes avaient péri dans l'incendie d'un bidonville de Cayenne, en pleine visite présidentielle. Emmanuel Macron s'était rendu sur place.



Fin juillet, un incendie majeur avait ravagé la zone d'habitat spontanée de la Source de Baduel, à Cayenne. Le sinistre n'avait pas fait de victime, mais mis à la rue près de 3.000 personnes. L'armée a été réquisitionnée par le préfet en août pour gérer cette situation de crise.