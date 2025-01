Trois ans de rab pour déposer sa demande d'indemnisation au Civen

Tahiti, le 22 janvier – Les sénateurs polynésiens Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui ont réussi à faire adopter un amendement par le Sénat ce mercredi pour prolonger de trois ans le délai de dépôt des demandes d'indemnisation devant le Civen des ayants droit des victimes des essais nucléaires décédées avant 2019.



Tandis que la commission d'enquête de la députée Merana Reid-Arbelot en était à son deuxième jour d'auditions avec les associations de victimes des essais nucléaires, ça bougeait aussi du côté du Sénat. Alors qu'il était toujours en plein “marathon budgétaire” à Paris, Teva Rofritsch a aussitôt partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux en y associant sa collègue Lana Tetuanui “car c'est un combat depuis de nombreuses années que nous portons tous les deux”.



En effet, il a déposé un amendement visant à prolonger de trois années supplémentaires le délai de dépôt des demandes d'indemnisation des ayants droit des personnes décédées avant 2019 dans le cadre de la loi Morin. “Permettez-moi de rappeler que ce sujet des essais nucléaires et des victimes de ces essais dépasse les simples enjeux administratifs”, a déclaré le sénateur précisant que cette question était “particulièrement sensible” en Polynésie et qu'elle “appelle à une action juste de l'État sans laquelle s'alimentent localement des tensions politiques majeures notamment en renforçant la mouvance indépendantiste”.



L'échéance initiale du 31 décembre 2024 est désormais échue, a-t-il encore rappelé, alors que de nombreux dossiers sont encore en attente, privant ainsi de nombreuses familles de leurs droits à l'indemnisation. “Il en va de la crédibilité de l'État et de manière transpartisane, j'appelle tous les bancs à soutenir cet amendement parce que ne pas prolonger cette date c'est ignorer une demande légitime et donner des arguments à ceux qui contestent notre unité nationale. En prolongeant ce délai, nous ne réparons pas seulement une injustice, nous renforçons aussi les liens qui unissent la Polynésie française, les Polynésiens et la République”. Le gouvernement souscrivant pleinement à cet amendement, un amendement “miroir” a également été pris pour valider la dépense associée, comme l'a précisé Teva Rohfritsch sur les réseaux.