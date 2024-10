Triathlon – Noé Delbreil Guyot s’impose à Hitia’a

Tahiti, le 30 septembre 2024 - Le triathlon local ne manque pas de jeunes espoirs et Noé Delbreil Guyot (16 ans) en est un bon exemple. Il a dominé le triathlon de Fei Pi en catégorie Sprint dimanche à Hitia’a. Maïdi Susset, autre espoir de la discipline s’imposant chez les dames. Manea Vincenti a remporté le triathlon XS. L’événement a réuni 103 participants toutes courses confondues.



Coup double pour Noé Delbreil Guyot qui a enchaîné deux succès en triathlon sprint. Après s’être imposé sur le triathlon de Marara Tri, trois semaines auparavant, Noé Delbreil Guyot a confirmé sa montée en puissance dimanche en remportant le triathlon de Fei Pi organisé à Hitia’a. L’épreuve comptait 50 coureurs sur la ligne de départ. Il manquait certes quelques ténors lors des deux rendez-vous, mais le sociétaire de Fei Pi Triathlon est déjà une valeur sûre de la discipline à seulement 16 ans.



Si Moana Chinison sortait le premier du parcours natation de 750 mètres, dimanche, Noé Delbreil Guyot était déjà bien placé et il allait écarter ses principaux adversaires en vélo à l’exception de Pierre Marion. Les deux leaders comptaient une bonne avance sur leurs poursuivants au terme des 20 km du tronçon cycliste. Plus rapide dans la zone de transition, Noé Delbreil Guyot attaquait le parcours de course à pied de 4,6 km en solitaire. L’effort était alors très exigeant car, outre la forte chaleur, la portion pédestre proposait deux montées au collège de Hitia’a avec un fort dénivelé. Le coureur de Fei Pi gardait un bon rythme tout en évitant de se mettre dans le rouge pour passer la ligne d’arrivée en vainqueur en 1 h 02’ 03’’.



Pierre Marion piochait un peu, pour sa part, en course à pied, et il perdait sa deuxième place dans la dernière ligne droite avant l’arrivée sur le stade de Hitia’a, Ludovic Chastang également de Fei Pi Triathlon fondant sur le coureur de Mozteam pour lui souffler la deuxième marche du podium en 1 h 04’ 16’’. Les arrivées se succédaient jusqu’à celle de Maïdi Susset 14e au scratch et 1re féminine en 1 h 11’ 55’’.

Le XTerra Tahiti en approche



Noé Delbreil Guyot a analysé sa performance : “C’était dur aujourd’hui car il faisait vraiment très chaud et puis la grosse côte à couvrir deux fois en course à pied constituait un final difficile. J’ai géré mes efforts car j’étais bien dans le premier tour mais j’avais les jambes un peu lourdes dans la deuxième montée. J’ai quand même réussi à garder un bon rythme jusqu’au bout. Je pense continuer à progresser car j’ai intégré le Centre de performance polynésien de triathlon cette saison et mon ambition est de participer, un jour, aux Championnats de France et aux Jeux du Pacifique.”



Les partants au nombre de 32 du triathlon de distance XS avait ouvert le parcours avant le S mais sur des distances plus courtes. Celles-ci s’adressent plus particulièrement aux jeunes licenciés des catégories benjamins et minimes. Comme Noé Delbreil Guyot, Manea Vincenti y réalisait le doublé Marara Tri/Fei Pi. Le licencié minime de Tamarii Punaruu s’imposait en 34’ 11’ devant Naïs Hernandez, une autre jeune fille à fort potentiel qui bouclait son parcours en 35’ 24’’. Jules Hotellier terminait 4e et 1re benjamin en 35’ 52’’. Auparavant, deux duathlons avaient mis en scène de tous jeunes triathlètes de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans.



Prochain rendez-vous de triathlon avec le fameux XTerra Tahiti qui aura lieu à Moorea le samedi 19 octobre. Comme de coutume, la participation devrait être très conséquente.



Patrice Bastian



Résultats



Triathlon S (nat 750 m., Vélo 20 km, cap 5 km)

1 Noé Delbreil Guyot (Fei Pi Tri) 1 h 03’ 09’’

2 Ludovic Chastang (Fei Pi Tri) 1 h 04’ 16’’

3 Pierre Marion (Mozteam) 1 h 04’ 20’’

4 Robin Peretti (Kona Tri) 1 h 07’ 10’’

5 Yoann Hotellier (Kona Tri) 1 h 07’ 10’’

6 Barthelemy Ghislandi (Kona Tri) 1 h 07’ 27’’

7 Adil Abounaidane (Tam Pun) 1 h 07’ 34’’

8 Toanui Gobrait (Tam Pun) 1 h 07’ 48’’

9 Paul-Alexandre Claverie (Bayonne) 1 h 09’ 17’’

10 Tereva Tapatoa (NL) 1 h 10’ 30’’

…

14 Maïdi Susset (Kona Tri) - 1re femme 1 h 11’ 55’’



Triathlon XS (nat 350 m, vélo 10 km, cap 2,5 km)

1 Manea Vincenti (Tam Pun) 34’ 11’’

2 Naïs Hernandez (Kona Tri) - 1re fille 35’ 24’’

3 Matt Soulon (Kona Tri) 35’ 40’’

4 Jules Hotellier (Kona Tri) 35’ 52’’

5 Mathis Vivier (Kona Tri) 36’ 54’’

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 30 Septembre 2024 à 19:05 | Lu 134 fois