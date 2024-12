Travaux nocturnes sur le boulevard de la reine Pomare et l'avenue du prince Hinoi

Tahiti, le 16 décembre 2024 – Les travaux de réfection des chaussées prévus sur le boulevard de la reine Pomare et l'avenue du prince Hinoi, initialement programmés la semaine dernière, sont reportés aux nuits de ce lundi et de ce mardi.



Initialement programmés dans la nuit du 11 au 12 décembre, les travaux de réfection des chaussées sur le boulevard de la reine Pomare et l'avenue du prince Hinoi sont reportés. Ils se dérouleront désormais durant les nuits du 16 au 17 et du 17 au 18 décembre.



Ces interventions concernent plus précisément la RT6, sur le boulevard Pomare, côté montagne, avant la rue Clappier, ainsi que la RT7, avenue du prince Hinoi, à hauteur du cours de l'Union Sacrée.



Afin de garantir la sécurité des usagers et de limiter les perturbations du trafic, les travaux seront réalisés de 20 heures à 4 heures du matin. Une déviation sera mise en place pour faciliter la circulation. Le Pays appelle les automobilistes à faire preuve d'une “attention toute particulière” en traversant cette zone.



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 16 Décembre 2024 à 16:13 | Lu 227 fois