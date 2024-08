Travaux de nuit au carrefour de la mairie de Faa'a

Tahiti, le 12 août 2024 - A partir de ce lundi soir, les travaux de réaménagement du carrefour de la mairie de Faa'a vont démarrer. Ils dureront deux semaines de 20h à 4h et la circulation se fera en alternance.



Le ministre des Grands Travaux, Jordy Chan, informe les usagers que les travaux pour réaménager le carrefour de la mairie de Faa'a au Pk 4 de la RT 1 débutent ce lundi soir. Il s'agit de réaliser des îlots et de modifier les bordures de trottoirs pour sécuriser l'accès à la mairie et les deux traversées piétonnes, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une signalisation de chantier sera mise en place pendant les deux semaines de travaux et le ministre promet que "toutes les précautions sont prises pour que la circulation en double sens soit rétablie dans les temps".