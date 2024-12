Tragique accident de la route cette nuit : 3 morts à déplorer

Tahiti le 21 décembre 2024. Un grave accident de la route survenu dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Teva i Uta a coûté la vie à trois personnes d’une trentaine d’années.

C'est un communiqué du haut commissariat qui annonce ce nouveau drame de la route ce samedi matin, à quelques jours de Noël.

A Mataiea, trois jeunes gens d'une trentaines d'année ou perdu la vie dans l'accident le plus meurtrier de l'année. Selon nos confrères de Polynésie première, c'est vers 2h40 dans la nuit de samedi que le véhicule, une polo grise, contenant trois personnes a quitté la route dans la ligne droite de la mairie pour s'encastrer dans un mur. Deux hommes et une jeunes femmes étaient dans le véhicule, tous décédés lors du choc.



Selon nos informations, vitesse et alcool seraient une fois encore les causes principales de cette accident. Une enquête est en cours et permettra de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

"En Polynésie française, la majorité des accidents survient la nuit et la consommation d’alcool et de stupéfiants sont responsables de la moitié des accidents sur les routes du fenua"n rappelle le haut commissariat. .



Cet accident porte le nombre de tués sur les routes en Polynésie française à 38 sur l’année 2024.