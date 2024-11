Tourisme, une fréquentation qui baisse mais des séjours plus longs

Tahiti, le 4 novembre 2024 - Au deuxième trimestre 2024, le Fenua enregistre une légère baisse de touristes, compensée par des séjours plus longs et un revenu par chambre en hausse.



Au deuxième trimestre 2024, la Polynésie française a enregistré une légère baisse de fréquentation touristique avec 67 185 visiteurs, soit 0,3 % de moins qu’à la même période en 2023. "Ce résultat s’explique par la bonne tenue des clientèles en hébergement flottant (croisières) et de celles en hébergement non marchand (chez l'habitant, amis...), alors que les effectifs terrestres marchands (hôtels, pensions...) diminuent sur un an" explique l'Institut de la statistique de Polynésie française, qui est à l'origine de ces chiffres. Cette tendance a contribué à une diminution de 6,5 % du nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux, ainsi qu’à une baisse du taux de remplissage de 6,9 points, qui culmine, toujours pour le deuxième trimestre 2024, à 69,3 %.



Mais malgré cette diminution de la fréquentation, la durée moyenne de séjour des touristes a augmenté pour atteindre 16,5 jours, ce qui a favorisé une hausse du nombre de nuitées de 2,8 %, qu’elles soient marchandes ou non. Par ailleurs, le revenu disponible par chambre a progressé de 9,4 %.



Lundi 4 Novembre 2024