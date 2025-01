Tourisme: la France, première destination mondiale mais fortement concurrencée

Paris, France | AFP | mardi 21/01/2025 - La France qui a accueilli 100 millions de visiteurs étrangers en 2024, garde sa position de première destination mondiale, mais reste concurrencée par l'Espagne qui, "avec moins de visiteurs, génère plus de recettes".



Alors que le tourisme mondial a retrouvé en 2024 son niveau pré-Covid-19 avec 1,4 milliard de touristes ayant effectué un voyage à l'étranger, selon l'ONU Tourisme, la France et l'Espagne ont annoncé successivement des records de fréquentation.



La France a accueilli 2 millions de visiteurs de plus par rapport à 2023. Elle a récolté des recettes de 71 milliards d'euros.



"Si la France fait encore figure de leader mondial dans ce secteur, nous sommes très fortement concurrencés, notamment par l’Espagne qui, avec moins de visiteurs parvient à générer plus de recettes", déclare la ministre française du tourisme Nathalie Delattre dans une interview mardi au quotidien Le Figaro.



Avec 94 millions de visiteurs étrangers, l'Espagne a engrangé 126 milliards d'euros de recette.



"Cela vient en partie du fait que les visiteurs restent plus longtemps. Plus que le nombre de touristes, c’est la dépense générée qui est importante. Nous devons donc travailler dans le but d’augmenter le panier moyen par visiteur et faire rester nos visiteurs plus longtemps", estime la ministre française.



"Nous sommes de plus en plus concurrencés par les pays du sud" de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, avait déclaré mi-avril Dominique Marcel, président de l'Alliance France Tourisme, groupe de réflexion qui réunit notamment des entreprises comme Accor, SNCF Connect ou encore la Compagnie des Alpes.



Selon lui, il "faut capitaliser au mieux sur l'effet JO" et des investissements et une mobilisation de tous les acteurs sont nécessaires.



Pour parvenir à capter la clientèle plus longtemps, la ministre en poste depuis fin décembre annonce une "double priorité: faire de la France la première destination de tourisme durable d’ici 2030 et améliorer l’offre hôtelière".



"Il faut construire de nouveaux hôtels, en particulier haut de gamme", précise-t-elle. "Il y a 31 palaces en France, et 18 candidats à la distinction cette année. C’est une bonne nouvelle. Mais nous devons travailler sur toutes les gammes et dans l’ensemble, nous avons un parc vieillissant d’hôtels et de restaurants", ajoute-t-elle.



- Bonnes perspectives -



En 2024, "pour l’ensemble de la clientèle internationale, les nuitées sont en hausse de 7,3%, portées par l'hébergement locatif (+16,4%)", selon un communiqué du ministère du tourisme.



Les Américains, "avec des nuitées en hausse de 5%, deviennent une clientèle incontournable" avec un fort pouvoir d'achat, est-il précisé.



Les recettes internationales ont progressé au total de 12% sur un an, tirées par les clientèles belges, anglaises, allemandes, suisses et américaines. La clientèle asiatique revient en France mais le nombre de visiteurs chinois reste inférieur de 60% à celui d'avant pandémie. Les visiteurs japonais sont eux, 30% moins nombreux qu'en 2019.



Les vacances de fin d’année ont connu "un important rebond touristique porté par les stations de ski et la hausse de la fréquentation internationale" grâce notamment à un bon enneigement.



Le taux d’occupation des stations de ski s’est élevé sur la période à 85% tous hébergements marchands confondus, en hausse de 3 points par rapport à 2023.



La fréquentation internationale est en hausse de 10% par rapport à l’année passée alors que la clientèle française affiche une progression de 2%.



"Les perspectives du premier trimestre 2025 sont très bonnes avec une fréquentation en hausse", ajoute le communiqué.



Les arrivées aériennes internationales sont en hausse de 10% sur le trimestre par rapport à 2024, avec une progression de 15% des visiteurs américains, des 7% des visiteurs brésiliens et indiens et de 16% des Chinois.



Le taux d’occupation des hôtels dans la capitale est en hausse de 7 points en janvier 2025 et de 4 points en février.