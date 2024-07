Top départ pour les forains de Teahupo’o

Tahiti, le 2 juillet 2024 – À l’approche des JO, les baraques sont déjà de retour au PK 0. La plage étant réservée à la fanzone de Paris 2024, l’installation vient de débuter côté montagne. Un compromis que les forains semblent disposés à accepter pour prendre part à la fête.



Démontées au lendemain de la Shiseido Tahiti Pro, les baraques foraines de Teahupo’o sont à nouveau en cours de construction à l’approche des épreuves de surf des Jeux olympiques. Les visseuses tournent à plein régime depuis lundi pour assembler les bois et les tôles. Comme d’habitude ? Pas tout à fait, puisque, comme annoncé, ce n’est pas sur la plage du PK 0 que les traditionnels restaurants, snacks et autres divertissements seront implantés, mais sur le parking situé à l’entrée du site. Le bout de la route accueillera en effet une fanzone supervisée par Paris 2024.



Ce déménagement forcé est un pincement au cœur pour le porte-parole du comité Teahupo’o Hava’e Horue. “On regrette notre emplacement, mais on n’a pas le choix. C’est ça ou rien, donc on va s’en contenter. On tenait à être au rendez-vous malgré tout, et on remercie la mairie qui nous a soutenus pour qu’on soit positionné à l’avant du parking, et non à l’arrière”, confie Lesta Parker. Pour permettre la circulation des véhicules, dont les transports en commun, l’espace est réduit. Par sécurité, le choix a été fait d’orienter l’entrée des stands côté PK 0. Les forains perdent au passage leur vue mer, qui permettait aux clients attablés d’apercevoir la vague mythique, les pieds dans le sable.





Ouverture mi-juillet

Huit familles du district prendront activement part à la fête. “On ne pouvait pas faire plus par manque de place. J’ai même reçu des appels de Teahupo’o et des communes voisines pour nous rejoindre”, souligne Lesta Parker, contraint de refuser. Hélène Rochette, au rendez-vous des compétitions internationales depuis près de vingt ans, mesure sa chance. “Je suis contente, car c’est une fois par an, et encore plus exceptionnel pour les JO ! Personnellement, je préfère ce site, car on a déjà été inondé à cause de la houle et ça avait abimé nos machines.”



Reste à savoir si les restrictions de circulation (riverains, visiteurs munis de billets, accrédités) ne seront pas un frein pour les affaires. “On attend que les choses se passent pour voir ce que ça va donner”, conclut Lesta Parker. Deux semaines de construction seront nécessaires pour finaliser l’installation des baraques, en incluant l’aménagement et l’habillage à base de tissus locaux et de végétaux. L’ouverture devrait intervenir entre le 13 et le 15 juillet, jusqu’à début août.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 2 Juillet 2024 à 18:13