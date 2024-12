Tonga: le Premier ministre démissionne juste avant un vote de défiance contre lui

Nuku'alofa, Tonga | AFP | lundi 08/12/2024 - Le Premier ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, a démissionné lundi, ont indiqué son bureau et des responsables du Parlement, un départ sur fond de vote de défiance et de désaccord avec la famille royale.



"Oui, le Premier ministre a démissionné mais nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer ensuite", a déclaré à l'AFP Rhonda Hufanga, l'une de ces responsables.



Une porte-parole de son bureau a confirmé qu'il avait quitté ses fonctions.



M. Sovaleni a annoncé sa démission juste avant que les parlementaires ne se prononcent sur un vote de défiance contre lui.



Il occupait le poste de Premier ministre de cet archipel du Pacifique depuis 2021 et l'identité d'un potentiel successeur n'était pas connue dans l'immédiat.



Néanmoins, le vote de défiance était porté par 'Aisake 'Eke, un vétéran de la politique et un adversaire.



Le départ de M. Sovaleni intervient aussi dans un contexte de désaccord avec la famille royale. Bien que progressivement affaiblie depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle aux Tonga à la fin du XIXe siècle, elle y reste très influente.



Ses membres nomment encore neuf des 26 parlementaires de l'Assemblée nationale.



Début 2024, le roi Tupou VI avait retiré sa "confiance" à Siaosi Sovaleni, alors forcé d'abandonner le portefeuille des armées.



M. Sovaleni avait d'abord refusé, invoquant des arguments légaux affirmant que la démarche était "anticonstitutionnelle".



Mais il a dû se raviser après un débat houleux au Parlement et se défendre ensuite d'avoir insulté le roi.