Tonga : la France envoie du fret depuis la Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | lundi 23/01/2022 - L’armée française va acheminer depuis la Nouvelle-Calédonie 10 tonnes de fret humanitaire à destination des îles Tonga frappées le 15 janvier par une puissante éruption volcanique, suivie d’un tsunami, a-t-on appris lundi auprès des autorités.



Sollicitée par les Tonga dans le cadre de l’accord de coopération FRANZ (France-Australie-Nouvelle-Zélande), la France a affrété lundi le patrouilleur La Glorieuse, basé en Nouvelle-Calédonie.



A la demande du gouvernement tongien, un avion Falcon Guardian de surveillance maritime effectuera aussi mardi un vol de reconnaissance au-dessus des îles de l’archipel encore isolées.



A bord du navire, dont l’arrivée à Nuku’Alofa, la capitale tongienne, est prévue jeudi, de l’aide de première urgence issue des stocks stratégiques du Centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères (CDCS), géré par la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie : 156 kits d’hygiène prévus pour 5 personnes, 100 tentes et 50 "kits shelters" composés de matériel de reconstruction.



Des lampes solaires, des masques et 2,5 tonnes d’eau potable, données par le gouvernement calédonien, ont également été embarqués.



"D’autres missions, par avion cette fois, sont prévues dans les jours à venir", a précisé le commandant supérieur des Forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC), le général Valéry Putz.



"Du fret sera acheminé par avion" cargo et "le Guardian des FANC effectuera, là encore à la demande des Tonga, un vol de reconnaissance au-dessus de l’archipel, car la situation de l’ensemble des 175 îles n’est pas encore connue", a-t-il ajouté.



L’envoi d’hommes n’est pas prévu à ce stade, car le royaume de Tonga étant exempt de Covid, l’accès au territoire est très limité.



L'aide humanitaire, notamment de l'eau, acheminée par des avions militaires australiens, néo-zélandais et japonais, a commencé à arriver jeudi aux Tonga après que la principale piste d'atterrissage de l'archipel a finalement été débarrassée de l'épaisse couche de cendres qui la recouvrait.



L'éruption le 15 janvier du Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai a provoqué un tsunami qui a affecté plus de 80% des quelque 100.000 habitants que compte l'archipel, selon les Nations unies.