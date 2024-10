Tohiea garde la tête du championnat de Moorea

Tahiti, le 16 octobre 2024 - À l’issue de la cinquième journée de la phase 1 du championnat de Moorea, Tohiea a accentué son avance au classement en battant Temanava à l’arraché (1-0). Son dauphin Tiare Anani perd des points dans la course au titre après avoir été tenu en échec par Mira (0-0). Tiare Hinano assure l’essentiel en battant, non sans difficultés, Tapuhute (3-2) et remonte à la troisième place. Tiare Tahiti était exempt.



Pour le premier match de cette cinquième journée de la phase 1 du championnat de Moorea, Temanava recevait Tohiea samedi au stade de Maatea. La formation de Afareaitu a gardé sa place de leader en battant de justesse Temanava. Il a fallu attendre en effet la 75e minute pour que Ruben Wajoka délivre son équipe en reprenant victorieusement une déviation de Rainui Tze-Yu.



Le deuxième match du week-end a opposé Tiare Anani à Mira dimanche au stade de Maharepa. Les joueurs de Paopao ont d’emblée pris la possession de la balle pour lancer quelques offensives. Le coup-franc de Tekaviu Teihotu a notamment frôlé la barre transversale du but de Mira (10e) tandis que la frappe lobée de Matairea Puarai, bien servi par Vaimanarii Neufatte a raté de peu le cadre adverse (14e). Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour que les joueurs de Papetoai créent enfin des combinaisons grâce à un jeu en transition rapide. À la 20e minute, Kevin Teraituri a fait un gros déboulé sur son flanc gauche avant d’offrir un caviar à James Dufau. La frappe de ce dernier est toutefois passée juste-au-dessus du but de Raimihau Hanere, le gardien de Tiare Anani. Haunui Amaru, qui reprenait un coup-franc de Kevin Teraituri, a ensuite vu sa tête repoussée par Raimihau Hanere grâce à une belle parade (37e). Sur le corner qui a suivi, Amadeo Miria a récupéré la balle dégagée par la défense adverse, puis a décoché une puissante frappe qui a frôlé le poteau gauche des orange (38e).



La montée en puissance des bleus a toutefois été freinée lorsque Amadeo Miria, le défenseur central de Mira, a été exclu juste avant la pause pour avoir fauché, en tant que dernier défenseur, Emmanuel Tiaahu qui partait seul vers le but adverse. Malgré un dernier coup-franc de Tekaviu Teihotu, contré par la défense de Papetoai, les 11 acteurs sont rentrés aux vestiaires avec ce score vierge. En supériorité numérique en deuxième période, Tiare Anani a logiquement poussé pour tenter de faire la différence, mais s’est heurté la plupart du temps à la solide défense de Mira, notamment à son gardien de but Habed-Nego Maraeura. Ce dernier a en effet sorti le grand jeu en repoussant du poing une tête de Matairea Puarai, qui reprenait un centre de Tahimanarii Pangier, et en arrêtant dans l’action qui a suivi la grosse frappe de volée de Félix Mairau (61e).



Le gardien des bleus a ensuite récidivé en plongeant parfaitement pour repousser dans son coin droit une frappe lointaine de Tahimanarii Pangier (65e). À la 67e minute, c’est au son tour Opoa Hituputoka, pourtant seul face au but adverse, de voir Habed-Nego Maraeura arrêter grâce à un geste réflexe des deux pieds. Alors que les attaques orange, de plus en plus désordonnées, butaient sur la défense adverse, Mira s’est montré très dangereux dans les dernières minutes de la rencontre, grâce notamment aux apports offensifs de Mihirau Germain, passé du milieu à l’attaque des bleus. Ce dernier s’est notamment débarrassé des défenseurs orange sur le flanc gauche avant d’offrir une balle de match à Kevin Teraituri. La frappe de ce dernier a toutefois frôlé le poteau droit de Tiare Anani (86e). La rencontre s’est terminée sur un match nul entre les deux formations. Ce qui permet à Tohiea d’accentuer son avance au classement sur son dauphin Tiare Anani.



Pour le dernier match du week-end, Tapuhute recevait Tiare Hinano dimanche au stade de Afareaitu. À la surprise générale, la formation de Haapiti a ouvert le score dès la 4e minute grâce à une réalisation de Ariitea Bardot (1-0) et a même doublé la mise avant la pause par l’intermédiaire de Manutahi Mataio (2-0). Tiare Hinano a dû batailler en deuxième période pour réduire la marque grâce à un but signé Taputurani Pihatarioe (2-1). Rahiti Hunter a ensuite égalisé à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire (2-2) avant que Ariinui Metua ne marque le but de la victoire pour Tiare Hinano dans les arrêts de jeu (2-3). Cette victoire permet aux mauves de Pihaena de remonter à la troisième place et de garder la distance sur le leader Tohiea.