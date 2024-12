Tohiea et Tiare Tahiti prennent une option pour la finale de la Coupe de Moorea

Moorea, le 5 décembre 2024 - À l’issue des demi-finales aller de la Coupe de Moorea, qui se sont déroulées le week-end dernier, Tohiea et Tiare Tahiti ont pris une option pour la finale en battant respectivement Tiare Hinano (2-0) et Mira (2-1). Les matchs retour auront lieu ce week-end.



Le week-end dernier ont eu lieu les demi-finales aller de la Coupe de Moorea. Pour la première rencontre, Tiare Hinano recevait Tohiea samedi au stade de Pihaena. Les deux équipes se sont totalement neutralisées dans le jeu durant les premières minutes. Ce sont toutefois les attaquants de Afareaitu qui se sont montrés les plus menaçants. Bien décalé par Herehaunui Ferrand, Rainui Tze-Yu a notamment déclenché une frappe puissante, qui a été repoussée par Faahei Vaite. À la 20e minute, le buteur de Tohiea était cette fois trop court pour reprendre un long centre de Tamanui Turihono.



Il a fallu attendre la 24e minute pour enfin voir la première opportunité de Tiare Hinano. Moana Fanaurai, bien lancé par Uramea Teihotaata, a décoché un tir en pleine course, qui est passé juste au-dessus du cadre adverse. Tohiea a ensuite progressivement pris l'ascendant sur son adversaire dans le jeu. Très percutant balle au pied, David Pouya a dribblé la défense adverse sur son flanc droit à la demi-heure de jeu avant d'adresser un centre dangereux vers Rainui Tze-Yu. La reprise de ce dernier a toutefois été contrée par Tuteramana Teihotua, le défenseur central des mauves. L'attaquant des orange a ensuite repris du plat du pied une passe aérienne de Rainui Nordman, mais la balle est passée à côté du poteau gauche de Tiare Hinano (33e). Malgré une légère domination de Tohiea dans le jeu, les deux formations ont terminé la première période sur ce score nul et vierge.

Rainui Tze-Yu ouvre le score

Au retour des vestiaires, Tohiea a surpris son adversaire en ouvrant le score grâce à Rainui Tze-Yu. Après avoir hérité d'un bon ballon, le numéro 9 de Tohiea s'est joué des défenseurs centraux adverses avant de tromper Rautea Vongue, le gardien de Tiare Hinano, d'une frappe imparable (1-0). Tiare Hinano a immédiatement réagi lorsque Uramea Teihotaata a repris sans contrôle une longue transversale de Guys Aroquiame, mais la balle a heurté le poteau droit de Faahei Vaite, le gardien de Tohiea (48e).



À l'instar de la première mi-temps, la formation a ensuite pris le jeu à son compte et créé le danger dans le camp des mauves. Herehaunui Ferrand a logiquement doublé la mise peu avant l'heure de jeu en reprenant instantanément une passe en retrait de Tamanui Turihono (2-0). Face au manque de solutions dans l'attaque de Tiare Hinano, Rahiti Hunter a fait son entrée en jeu pour apporter de la fluidité dans les offensives des mauves, sans toutefois arriver à freiner la domination de Tohiea. Ce sont même les attaquants de Afareaitu qui ont enchaîné les combinaisons. Après s'être joué des défenseurs mauves sur son flanc gauche, Tamanui Turihono a adressé un nouveau centre vers Rainui Tze-Yu. Ce dernier était toutefois trop court pour reprendre la balle (63e). À la 69e minute, Tamanui Turihono, après avoir remonté seul le terrain, a cette fois-ci servi Rainui Nordman devant le but de Tiare Hinano. La frappe de ce dernier est toutefois passée au-dessus du cadre adverse. À la conclusion d'une nouvelle combinaison de Tohiea, c'est ensuite Rainui Tze-Yu qui a frappé au-dessus du but de Tiare Hinano (80e).

​Fin de match difficile pour Tiare Hinano

Dominée et en déclin physique dans la dernière demi-heure de jeu, la formation de Pihaena tenté de revenir dans le match, mais ne semblait pas en mesure de renverser son adversaire. Uramea Teihotaata a tenté de réduire le score sur un coup franc puissant à la 83e minute, mais s’est heurté à Faahei Vaite. En toute fin de match, le gardien de Tohiea a cette fois-ci repoussé un coup franc de Taputurani Pihatarioe. Le match s’est finalement terminé sur le score de 2 buts à 0 en faveur de Tohiea. Les protégés de Philippe Arnaud, l’entraîneur de Tohiea, sont donc bien partis pour valider leur qualification pour la finale de la Coupe de Moorea, à moins que Tiare Hinano ne présente un autre visage lors de la demi-finale retour.



Pour la deuxième demi-finale aller, Tiare Tahiti était opposé à Mira dimanche au stade de Maharepa. Manarii Porlier a ouvert le score pour Tiare Tahiti à la 6e minute (1-0) avant que Yann Vivi égalise pour Mira avant la pause (1-1). Manarii Porlier a ensuite offert le but de la victoire pour son équipe à la 49e minute. Les verts de Maharepa ont pris une option pour la finale, mais devront batailler face à la coriace formation de Papetoai ce week-end pour se qualifier.

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 5 Décembre 2024 à 18:26 | Lu 267 fois