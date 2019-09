Tirage favorable pour les Tiki Toa

PAPEETE, le 15 septembre 2019 - Le tirage au sort de la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa, prévue au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre, a eu lieu vendredi à Asuncion, capitale du Paraguay. Tahiti se retrouve dans le groupe B avec l’Uruguay, le Mexique et l’Italie.



Le tirage au sort de la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa a été effectué au Paraguay vendredi en présence du sélectionneur des Tiki Toa Naea Bennett et de Jean-François Martin, chef de délégation. Tahiti se retrouve dans le groupe B avec l’Uruguay, le Mexique et l’Italie. On peut considérer que ce tirage est relativement bon pour Tahiti.



Même si à ce niveau toute est équipe est potentiellement dangereuse, Tahiti évite à ce stade la Russie, Le Portugal et le Brésil, les trois derniers vainqueurs de cette Coupe du monde de la Fifa. Il faut espérer que cette fois-ci le gardien de but Jonathan Torohia, Gant d’or de la compétition en 2015, puisse être de la partie.



Jonathan est en effet une pièce centrale du dispositif. En son absence, les Tiki Toa avaient terminé à la huitième et dernière place de la Coupe Intercontinentale à Dubaï, la dernière échéance internationale. Jonathan Torohia évolue au sein du club de Manu Ura, club de Ligue 1, et travaille pour la Mairie de Paea en tant que pompier. Il n’est donc pas un joueur professionnel de beach soccer et doit faire face à diverses obligations.



Pour rappel, les Tiki Toa ont été vice-champions du monde de beach soccer en 2015 et 2017. SB/FTF