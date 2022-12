Tiki Fest 2023 : Orelsan donnera un showcase en avril à Tahiti

Tiki Fest 2023 - Le Tiki Fest fait son grand retour le 1er avril 2023. En tête d’affiche, le rappeur à succès, Orelsan. DJ Bob Sinclar, Synapson, et Jidax, seront aussi au rendez-vous pour animer le festival qui se passera au Parc Vairai de 14 heures à minuit.



Le Tiki Fest 2023 est de retour au fenua. 5 000 personnes sont attendues au Parc Vairai de Punaauia, à Tahiti, pour faire la fête de 14 heures à minuit, le 1er avril. En tête d’affiche, l’artiste numéro 1 en France, Orelsan. Le rappeur donnera un showcase d’une heure, en plus des prestations du DJ Bob Sinclar, du groupe Synapson, et des deux Dj parisiens Jidax, qui monteront chacun sur scène pour 1 h 30. La culture polynésienne est aussi au rendez-vous, avec un groupe de danse du feu, un de danse tahitienne, des concerts de Pepena et Tuakana, et un set de DJ locaux, Temae Records et T-Unit.



Organisé par l’agence événementielle de production de spectacles, et spécialisé en communication, Studio 87, le Tiki Fest de 2019 avait réuni plus de 3 800 personnes. Avec son guest Diplo, les shows ont duré un total de 10 heures sans le moindre incident.

De grosses têtes d’affiches “C’est complétement fou de le recevoir à Tahiti. On a vraiment de la chance d’avoir Orelsan, qui remplit à lui seul des salles de plus de 40 000 personnes”, s’exclame Florian Sodoyer, gérant principal de Studio 87. Le dernier album d’Aurélien, alias Orelsan, est un succès planétaire. Civilisation est devenu rapidement disque de diamant avec 500 000 ventes en seulement 161 jours. Après s'être fait connaître en 2009 avec son premier album Perdu d’avance, le jeune homme gagne le cœur du public et enchaîne les gros titres. “Recevoir à Tahiti un artiste au sommet de sa carrière est exceptionnel”, n’en revient pas Florian Sodoyer. Pour arriver à contacter le rappeur, Florian a dû faire du chemin.



“On commence à avoir un réseau conséquent avec Studio 87. C’est très dur d’approcher ce genre d’artiste. Orelsan a enchainé cinq Bercy d'affilée, en salle pleine. J’ai appris que je pouvais avoir une invitation via un contact, deux jours avant son dernier concert. Je n'ai pas hésité, j’ai sauté dans l’avion et je suis allé direct à Paris. Il y avait des copains de Bon Entendeur, groupe que j’ai fait venir au fenua début décembre, et ils m’ont donné un accès aux backstages après le concert. J’ai réussi à parler avec Skread (proche collaborateur d’Orelsan) et son équipe de management. Les gars ont vu que j’étais assez fou de faire plus de 20 000 bornes aller-retour, juste pour essayer de parler avec l’artiste. Ils ont compris qu’on voulait vraiment boucler Orelsan pour notre festival. Après, ça a facilité les choses. Il a fallu boucler un créneau, on s’est vraiment callé sur Aurélien pour planifier la date du festival”, explique le gérant de Studio 87. L'ancien membre du duo des Casseurs Flowters reprendra notamment au Tiki Fest certains morceaux de son dernier album.



“L’année dernière, on avait un gros artiste international. En 2023, on a quatre mecs qui peuvent remplir des salles à eux seul”, continue Florian. Bob Sinclar avait reçu un NRJ DJ Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2014 à Monaco. Il est considéré comme le représentant de la house française à travers le monde. Le groupe Synapson est déjà un habitué du fenua. Avec plus de 500 concerts à travers le monde et deux disques d’or, le groupe de synthpop français revient pour la 3e fois en Polynésie. Les deux DJ parisien le Jide & Axel (Jidax) s’étaient séparés après dix ans de carrière et une date à Tahiti. Ils viennent finaliser l'affiche du Tiki Fest, et ont décidé de se reformer exclusivement pour cette date.

Le rêve d'une résonnance internationale Florian Sodoyer fait de la programmation depuis huit ans en Polynésie. “On commence à se faire une place vraiment conséquente sur la scène polynésienne. L’objectif, c’est aussi de mettre aussi la Polynésie sur la carte de la culture musicale mondiale. On essaie de créer une marque forte localement. On devrait recevoir une aide de la part de Tahiti Tourisme et on voudrait toucher des subventions de la part du Pays. Le Tiki Fest 2023 va apporter plus de visibilité au niveau du tourisme, moi, je pense vraiment que la Polynésie a besoin d’un festival international référent. On veut montrer l’impact que peut avoir un festival au niveau d’une région. Avec le Tiki Fest, on va faire travailler plus de 50 entreprises locales, on va faire travailler plus d’une centaine de personnes. Le premier festival européen est lancé le troisième week-end d’avril. On veut vraiment lancer les festivals européens avec le Tiki Fest. On veut que les artistes, en France en Europe, sachent que le premier week-end, c’est notre festival, c’est un peu un rêve localement”, espère Florian Sodoyer.



L’équipe du Studio 87 prévoit de créer des “packages” avec Air France et des hôtels du pays. “On est en train de voir pour proposer des billets avec hôtel, vol (à partir de Paris et Los Angeles) et concert tout compris” soutient Florian. Peut-être que le fenua pourra recevoir, un jour, la visite de métropolitains venues voir leurs artistes favoris. Il reste quand même du chemin à parcourir.

Rédigé par Guillaume Marchal le Jeudi 22 Décembre 2022 à 18:20 | Lu 485 fois