Tikanui Smith invité à l’Eddie Aikau

PAPEETE, le 5 novembre 2019 - Tikanui Smith a été invité à participer à l’Eddie Aikau Big Wave Invitational, une compétition de surf de gros qui existe depuis plus d’une trentaine d’années à Hawai’i. La période d’attente est située entre le 1er décembre et le 29 février prochains.



Le surfeur de gros Tikanui Smith a été invité à participer à la 34ème édition de la mythique compétition de surf de gros « The Eddie Aikau Big Wave Invitational ». Son nom figure aux côtés de surfeurs de gros reconnus comme Shane Dorian, Grant Baker, Greg Long, Billy Kemper, Kai Lenny, Ian Walsh, Mark Healey, les frères Koa et Makua Rothman…



D’autres noms illustres figurent dans la liste notamment Kelly Slater ou encore John John Florence, Bruce Irons ou encore le chanteur-chargeur Landon Mc Namara…



Tikanui Smith, qui rappelons-le est originaire de Moorea, rêvait depuis années de concourir contre le gratin de la discipline lors du Big Wave World Tour de la world surf league. L’Eddie Aikau n’en fait pas partie mais il est tout aussi renommé. Il a pu finalement réussir à attirer l’attention des organisateurs, lui qui avait pris une vague phénoménale défiant l’entendement dès 2013.



« Cela fait un moment que je voyage pour le Big Wave World Tour et apparemment, cette année, ils ont voulu un Tahitien. J’ai entendu que ce sont les frères Liam et Garett Mc Namara qui ont proposé mon nom… » nous a-t-il confié.



« C’est déjà une victoire en soi d’y être ! C’est trop cool ! C’est le plus bel accomplissement de ma carrière. Rien que d’aller surfer avec ces gars-là, c’est le top ! » a-t-il ajouté.