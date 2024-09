Aux temps anciens, vivait sur l’île de Tahiti un guerrier dont la force n’avait d’égal que l’orgueil. En quête de gloire, il avait défié puis tué tous les plus grands 'aito de l’île.



Ne trouvant plus d'hommes à sa hauteur, il eut une idée en regardant l'océan et se rendit auprès d'Arava, le plus sage tahu'a de l'île.

- J'ai besoin de ton aide, vieil homme. Je veux vaincre des adversaires si puissants que le récit de mes combats entrera dans les légendes. Dis-moi comment tuer les esprits de l'océan !

Le tahu'a ne répondit même pas, se contentant de fixer le guerrier d'un regard méprisant.

- Si tu ne veux pas m'aider, alors tu me serviras d'appât, dit le guerrier vexé par l'attitude du tahu'a.

Sans crier gare, il assomma Arava, le ligota à l’avant de sa pirogue, puis parti en mer.



Une fois arrivé au large, il provoqua les esprits de l’océan en hurlant des insultes.

Un seul répondit à cette provocation grossière : Tapete, le colérique requin-tigre.



Puissant mais peu malin, Tapete fonça sur le tahu'a, toujours attaché à l'avant de la pirogue.

Au moment où ses mâchoires se refermaient sur le tahu'a, le guerrier, qui attendait ce moment, frappa de sa lance, transperçant tahu'a et requin d’un seul coup.



Cet acte ignoble et lâche fut ressenti par tous les esprits de l'océan.

Les parata (longimanes) se ruèrent à l'assaut de la pirogue, rapidement suivis par les gigantesques tohorā (baleines) puis les puhi (murènes) remontant des abysses.

Mais le meurtre du tahu'a avait réveillé un sombre et puissant mana dans le cœur du guerrier et il était désormais empli d'un tel pouvoir qu'il les massacra tous.



Le guerrier jubilait, imaginant déjà les récits qu'on écrirait sur lui.

Un poisson fort peu remarquable arriva alors lentement : Tiatiauri (le rémora).

Il se glissa sous la pirogue puis s’y fixa solidement grâce à la ventouse située sur sa tête.



Tiatiauri menait habituellement une vie très paisible, passant ses journées à se faire transporter par un autre poisson plus grand et plus fort. Mais en ce jour, lui qui restait habituellement passif, était venu bien déterminé à venger ses semblables.



Tiatiauri, bien fixé sous la pirogue, commença, à l'aide d'habiles coups de nageoires, à en perturber la navigation.

Ne comprenant pas ce qui se passait, le guerrier qui voulait à présent rentrer sur son île, pesta contre l'océan. La colère l'envahissait, et ses coups de rame devenaient de plus en plus désordonnés. S'agitant en tout sens, frappant les flots et hurlant de rage, il arrivait de moins en moins à contrôler son embarcation.

S'il avait été plus malin, il se serait débarrassé sans peine du tiatiauri, caché sous sa coque.

Le guerrier tournait en rond, impuissant, sa colère se transforma en désespoir au fil des jours et il finit par mourir de faim et d'épuisement en pleurant et en suppliant les dieux de l'aider.



La quête de gloire du guerrier prit ainsi fin, personne ne le revit jamais ni ne retrouva sa pirogue, et au lieu d'entrer dans les légendes, son nom est désormais oublié.



Benjamin Cruz