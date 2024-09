Bee, a hero

Ça vibre et ça vrombit.



Pour ses premiers jours, le confort de la ruche et l’abri de son alvéole. Dans son hexagone de cire, elle se transforme, gorgée de gelée royale puis de miel. Alors elle s’avance maladroitement, petite boule de poils ailée, et elle s’active. Elle nettoie, elle nourrit, elle répare, elle ventile, elle construit à son tour. Ses sœurs l’ont fait pour elle avant.



Il faut surveiller la ruche. Le premier rayon doré de soleil et la première brise sur les ailes. On se touche, on se caresse et on se sent, on se reconnaît ou on se défend. C’est là qu’elle se métamorphose en gardienne à l’épée acérée, poignardant l’ennemi jusqu’à son anéantissement.



Pour ses derniers jours enfin, la découverte du monde.

L’or du soleil. L’or des fleurs. Le souffle du vent et le cristal des gouttes de pluie. Elle voyage inlassablement entre la lumière et l’obscurité, rapportant à ses sœurs les trésors parfumés du dehors.



Ses ailes sont abîmées d’avoir tant exploré. Elle est aveugle. Les facettes de ses yeux, étincelantes encore de milliers d’éclats de pollen et de soleil, s’éteignent doucement.

Ses sœurs l’entourent…



La même vie pour toutes. Une vie pour les autres.





Cécile Croq