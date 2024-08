Tiahiti Colombani, la pépite tahitienne signe à l'AJ Auxerre

Tahiti, le 7 aout 2024 – Le capitaine de l'équipe tahitienne des moins de 16 ans, Tiahiti Colombani, vient de signer un contrat professionnel avec le centre de formation de l'AJ Auxerre, récemment promu en Ligue 1. Formé à l'AS Central, le jeune prodige tahitien vit un rêve éveillé en poursuivant son ascension vers l'élite du football français.



De l'AS Central Sport à l'AJ Auxerre, le jeune footballeur Tiahiti Colombani est en train de vivre un rêve éveillé. En effet ses brillantes prestations sur les terrains de football n'ont pas échappé aux recruteurs français. À peine âgé de 16 ans, le talentueux footballeur intègre le centre de formation d'Auxerre.



Technicien hors pair et à l'aise balle au pied, ce milieu offensif participe actuellement aux championnats des moins de 16 ans de l'OFC, à Tahiti. En tant que pièce maîtresse de l'équipe dirigée par l'entraîneur Raiarii Golhen, il a mené son équipe jusqu'en demi-finale (prévue ce mercredi à 18 heures), marquant notamment un but décisif lors du premier match de poule contre la Nouvelle-Calédonie. Avant le début de la compétition, Colombani avait confié à Tahiti Infos sa détermination à “tout donner pour le pays” et à “terminer sur le podium” en vue de qualifier son équipe pour les championnats du monde U-16 dans quelques mois.



De Papeete à Belfort, de Belfort à Auxerre



Son transfert à l'AJ Auxerre ne bouleversera pas totalement son quotidien. En effet, il arpentait déjà la saison dernière, les terrains français avec le club de Belfort, en Bourgogne Franche-Comté. La transition devrait se passer en douceur pour lui, qui est revenu au Fenua pour jouer avec son équipe, ces championnats U-16, après une année de pratique du football dans un environnement professionnel. Une transition qu'il a abordé avec Oceania Football : “La différence entre ici et là-bas, c'est qu'ici c'est plus frais, les joueurs jouent pour le plaisir et ne sont pas préparés mentalement au combat. Mais en France, il faut se battre pour sa place dans l'équipe, et le football est plus important qu'ici [...]. En France, on rentre dans un centre de formation. Donc c'est foot matin, midi, soir. On mange foot, on dort foot. Quand on en a envie, on s'adapte facilement [...]. Le fait d'avoir joué en France pendant un an, ça a changé ma mentalité. Je suis devenu plus… pas plus mature, mais plus orienté football. En revenant ici, on connaît tous les joueurs, ce sont nos amis. Parfois, on rigole avec eux quand on est sur le terrain, mais là-bas, on ne rigole pas, c'est la guerre, on veut gagner.”



Un transfert dans le 17e meilleur centre de formation français



Un mental de guerrier, qu'il lui faudra continuer à affuter. En effet, Tiahiti Colombani Tiahiti Colombani va intégrer le 17e meilleur centre de formation de France, selon le classement 2024 de la Fédération française de football. Il a d'ailleurs également évoqué les dessous de ce transfert avec Oceania Football : “Mon équipe jouait contre les Espoirs d'Auxerre [en décembre, NDLR] et on a perdu 1-0 mais après le match il y avait des joueurs d'Auxerre qui m'ont envoyé des messages en disant ‘Le coach te trouve bon, il est intéressé’ et c'est comme ça que les échanges ont commencé. Ça a commencé là. Puis en mai, comme il n'y a pas eu de suite, je me suis dit, on rentre à la maison.”



Le jeune joueur a finalement signé son contrat à Tahiti en présence de l'entraîneur auxerrois, qui a fait le déplacement au Fenua. “La chose la plus importante qu'il m'a dite était de ne pas me blesser dans ce tournoi avant de rejoindre la France !” a raconté le jeune tahitien, toujours à Oceania Football.



Tiahiti Colombani, va donc intégrer un centre de formation historique, qui a révélé des grands noms du football comme Philippe Mexès, Djibril Cissé, Laurent Blanc ou encore Basile Boli. Aucun doute qu'il aura à cœur de suivre les traces de ces illustres prédécesseurs. Par ailleurs, l'AJ Auxerre retrouve la Ligue 1 cette saison après plusieurs années en Ligue 2, ajoutant une dimension supplémentaire à l'excitation entourant ce transfert.