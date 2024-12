"Théorie Versus Réalité", l’aventure du court-métrage continue

Tahiti, le 12 décembre 2024 - Nanethida Nouanesengsy, médecin généraliste, a réalisé un court-métrage intitulé Théorie Versus Réalité qu’elle a proposé au festival du film Santé Pour Tous de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui a été sélectionné en 2022. Ce vendredi soir (heure française), il doit être projeté à Lyon dans le cadre d‘une soirée projection-débat organisée pour l’ouverture de l’académie de l’OMS. Le médecin y assiste.



Une soirée projection-débat est organisée à Lyon dans l’auditorium du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ce vendredi soir pour l’ouverture de l’académie de l’Organisation mondiale de la santé (voir encadré). Cette soirée a pour thème L’Éducation à la santé. Plusieurs courts-métrages y seront projetés.



“Un joli baume au cœur”



“Ils ont sélectionnés trois vidéos françaises, dont la mienne qui s’intitule Théorie Versus Réalité. Ces vidéos mettent en lumière les déterminants santé socio-culturels”, explique Nanethida Nouanesengsy, alias Taote Nane, médecin généraliste à Tahiti. Elle se réjouit. Elle assiste à la soirée avec sa collège Céline Bégué qui est présidente de l’association Asalée. Cette association installée en Polynésie depuis 2021, propose de l’éducation thérapeutique personnalisée auprès de patients touchés par des pathologies chroniques. Les deux femmes travaillent main dans la main. “C’est un joli baume au cœur pour nous, soignantes, qui œuvrons en Polynésie.”



La projection inspirera un débat sur l’éducation à la santé entre des experts de haut niveau à l’OMS et le public composé de représentants de l’organisation dans divers pays francophones, de professionnels lyonnais de la santé et d’étudiants en santé publique, sciences sociales et cinéma.



Théorie Versus Réalité est un court-métrage de 5 minutes qui a été proposé au festival du film Santé Pour Tous de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022. L’organisation avait reçu 34 575 films de 110 pays pour concourir dans l’une des trois catégories ouvertes : “Couverture sanitaire universelle” ; “Urgence sanitaire” et “Santé et bien-être”. C’est dans cette dernière catégorie que le court-métrage de Taote Nane avait été retenu.



Montrer l’envers du décor



Portée par sa passion pour l’audiovisuel et par “l’envie de montrer l’envers du décor”, de “parler de mon métier de soignant”, Taote Nane avait tout réalisé en trois semaines : écriture du scénario, tournage, casting, voix off, montage, sous-titrage. C’était “spontané”, “improvisé” et “intense”.



“Si vous saviez ce que peut entendre un médecin généraliste en une seule journée, vous seriez bien étonné !” lance Taote Nane en introduction de Théorie Versus Réalité. “Mais c’est quoi un médecin généraliste ?” interroge-t-elle aussitôt. “C’est le premier maillon de la chaine de soins. Celui qui reçoit toutes les plaintes, qui dit savoir soulager toute forme de souffrance. Celui qui écoute et garde précieusement les confidences des patients. Il faut savoir s’adapter sans cesse : soigner les enfants, les personnes âgées, côtoyer le patient bavard, le silencieux, soigner le patient grippé, celle qui se gratte, celui qui boite, ausculter, prescrire, expliquer rassurer, être efficace afin que personne n’attende trop, savoir prendre le temps lorsque le patient en a besoin.” La vidéo, ensuite, met en lumière l’importance de l’éducation thérapeutique et de la collaboration d’un médecin avec un aide soignant. “Un patient qui comprend mieux sa pathologie et son traitement est plus autonome.”



En 2023, Taote Nane avait été sélectionnée pour la deuxième année consécutive au festival du film Santé Pour Tous dans la catégorie “Santé et droits sexuels et reproductifs” avec son film Rose, un court-métrage sur les violences intrafamiliales. Son film faisait partie des 93 sélectionnés parmi les 780 reçus par l'OMS en provenance du monde entier.



En savoir plus



Pour suivre la soirée, rendez-vous sur la



Pour suivre la soirée, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’OMS

“Un heureux hasard”



Du 9 au 20 décembre, Lyon accueille son premier Festival de la Santé Mondiale pour célébrer l'inauguration de l’Académie de l’OMS dans le Biodistrict Lyon-Gerland. Dans le quartier de Gerland, le pôle de santé Lyonbiopôle propose 2000 m² de laboratoires modulables pour faire de la recherche aux jeunes créateurs de médicaments, de dispositifs médicaux et d'outils de diagnostic et accueille 176 labos et biotechs. Le siège de l’Académie de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) y sera inauguré le 17 décembre. “C’est un heureux hasard que de pouvoir participer à ce festival”, se réjouit Taote Nane. “Car Lyon est ma ville d’origine, celle où j’ai fait mes études de médecine !”



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 12 Décembre 2024 à 19:34 | Lu 214 fois