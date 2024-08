The Voice : les castings polynésiens tiennent leurs deux gagnants

Tahiti, le 21 août 2024 – Ce mardi, c'était la finale des castings polynésiens de “The Voice” et “The Voice Kids” organisés par la société de production Rideau Rouge Tahiti. Cinq enfants et quatre adultes ont chanté devant un jury composé de Nohorai, Céline Granier, Teiva LC et le DJ Heiva. Au terme de la soirée, les quatre professionnels de la musique ont sélectionné deux gagnants, un dans chaque catégorie, ceux qui auraient “le plus de chances d'être sélectionnés par Paris pour les auditions à l'aveugle”. Découvrez les témoignages des deux gagnantes et membres du jury.



Lylia, 15 ans, gagnante de la catégorie “Kids” : “Surprise, j'ai été prise" “Je chante depuis longtemps, et ça fait cinq ans que je fais de la scène. J'ai pu chanter un peu partout, en Polynésie, en France... Concernant ma participation à ces castings, j'ai plusieurs amis qui ont postulé et ils m'ont demandé de les rejoindre un peu pour le fun. J'ai dit oui. J'y suis allée avec Noémie, une amie qui a déjà fait The Voice “Kids” il y a quelque temps. On y est allé pour s'amuser et, surprise, j'ai été prise et encore plus surprise ce soir d'avoir gagné. Je suis vraiment heureuse et j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir à rencontrer tous ces artistes.”



Laura, gagnante de la catégorie adulte : “Même si on a l'habitude de chanter devant un public, c'est toujours aussi stressant” Pourquoi avez-vous postulé à ces castings ?

“C'est surtout sur un coup de tête, je dirais. Je me suis dit ‘Pourquoi pas ?’. D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui croit dans ces choses-là, dans ce genre de casting, car on sait que le monde de la télé, c'est très aléatoire. Mais comme l'un des castings s'est déroulé dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller faire du karaoké, je me suis dit que je pourrais être à l'aise et j'ai tenté ma chance.”



Vous aviez l'air très sereine lors de vos prestations ? Vous êtes une habituée de la scène ?

“Je joue de temps en temps au Hilton avec un groupe, et dans d'autres endroits. Mais ça ne veut pas dire que j'étais à l'aise ce soir, même si on a l'habitude de chanter devant un public, c'est toujours aussi stressant.”



Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Vous espérez être sélectionnée pour les auditions à l'aveugle dans l'Hexagone ?

“Non, pas trop à vrai dire... en fait, je ne sais pas si avec mon travail je pourrais y aller. Mais pourquoi pas, à voir dans le futur. J'attends.”



Quelles sont vos influences musicales ?

“J'écoute de tout, mais en ce moment, c'est plutôt pop et rock. Mais en chant, j'adore interpréter des chansons françaises. Ça a fait sens avec mon choix de ce soir, où j'ai décidé de chanter “Voilà” de Barbara Pravi et un titre du groupe de rock italien Måneskin.”



Nohorai, membre du jury : “Tout le monde avait un super niveau et les choix ont été vraiment durs à prendre” Quand as-tu intégré l'aventure de ces castings ?

“Je l'ai intégrée juste ce soir. Je n'ai pas participé aux castings de présélection. J'ai découvert tout le monde ce soir et agréablement surpris par les prestations.”



Comment on se sent quand on est chanteur et musicien, comme vous, et qu'on passe de l'autre côté de la barrière, en devenant jury ?

“Je ne vais pas mentir, c'est très compliqué. J'ai déjà été jury pour des concours autres que le chant, et ce n'est pas facile de choisir. Je préfère être sur scène honnêtement [rires]. Mais c'était une belle expérience et je suis content du résultat.”



Comment avez-vous départagé les candidats de ce soir ? Ça s'est joué sur des détails ?

“Déjà, on a jugé uniquement sur les prestations de la soirée. Donc on a été aidés sur la finale avec des oublis de paroles. Ça nous a aidé à prendre des décisions. Mais ce sont des détails minimes, car tout le monde avait un super niveau et les choix ont été vraiment durs à prendre.”



À titre personnel, est-ce que ce passage dans le jury ne vous donne pas envie de participer, la prochaine fois, à ces castings en tant que candidat ?

“Franchement, quand on m'a contacté, je me suis dit : ‘Mais je n'ai pas envie de faire jury. Je veux faire The Voice, moi’. Mais je n'ai pas pu me présenter aux castings avec les animations que j'avais et qui étaient prévues depuis longtemps. J'espère pouvoir le faire une prochaine fois, si j'ai le niveau bien sûr.”



Stéphane Bouthéon : “Le plus important, c'est que des Polynésiens représentent la Polynésie en métropole” Ce soir, c'est la finale des castings de The Voice Polynésie ?

“En effet, oui, on a sélectionné neuf candidats, cinq “kids” et quatre adultes pour cette finale des castings de The Voice Polynésie. Cette dernière étape donnera la possibilité aux participants de ce soir, on l'espère, d'être sélectionnés pour les auditions à l'aveugle de la prochaine saison de The Voice, qui se déroulent en métropole.”



Comment se sont passées les étapes de sélection ?

“En tout, on a eu 123 candidats, répartis sur plusieurs spots de castings. Ça s'est étalé pendant trois mois dans de nombreuses communes. Ensuite, des membres du jury et des membres de Rideau Rouge Tahiti ont effectué une sélection. Sur ces 123, on a choisi les neuf candidats qui nous semblaient les plus appropriés pour partir aux auditions à l'aveugle et on les a contactés pour présenter deux chansons ce soir. Mais ça a été, comme vous pouvez l'imaginer, très compliqué de les choisir. Ces cinq “kids” et quatre adultes sont sortis du lot, et c'est pourquoi on les retrouve ce soir sur la scène du petit théâtre.



Tous les candidats vont présenter une chanson. À l'issue, il y aura une finale. Deux candidats par groupe resteront et les finalistes présenteront une dernière chanson, et un gagnant sera désigné. Un par catégorie, bien sûr.”



Tout le monde aura une chance d'être sélectionné par Paris ? Ou juste les gagnants de ce casting final ?

“C'est plus élargi, car l'ensemble des candidats de ce soir pourrait être sélectionné par Paris. Les castings de ce soir seront tous envoyés en métropole. Donc, ils pourront choisir n'importe qui. Le plus important pour nous, c'est que des Polynésiens représentent la Polynésie aux auditions à l'aveugle en métropole. Les gagnants désignés ce soir seront juste nos vainqueurs, ceux dont on pense qu'ils ont le plus de chances d'intégrer les auditions à l'aveugle.”



