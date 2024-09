"The Voice": Patricia Kaas et Zaz rejoignent le jury, Florent Pagny revient

Paris, France | AFP | lundi 09/09/2024 - Deux nouvelles têtes dans "The Voice": les chanteuses Patricia Kaas et Zaz vont rejoindre le jury du télé-crochet de TF1 pour la saison à venir, a annoncé la chaîne lundi.



Le jury de quatre membres est complété par Florent Pagny, 62 ans, juré historique qui fait son retour après deux saisons d'absence, et Vianney, 33 ans, dont ce sera la quatrième saison d'affilée, la cinquième en tout.



La date de diffusion n'est pas précisée mais "The Voice", créée en 2012 et présentée par Nikos Aliagas, est traditionnellement diffusée de février à mai.



Pour l'édition 2025, TF1 promet en outre "un tout nouveau décor et de nouvelles étapes".



Révélée en 1987 par la chanson "Mademoiselle chante le blues", Patricia Kaas, 57 ans, a vendu "plus de vingt millions de disques à travers le monde", avec des tubes comme "Mon mec à moi" ou "Il me dit que je suis belle", a rappelé TF1 dans un communiqué.



A 44 ans, Zaz "a vendu 5 millions d'albums avec 5 albums seulement" mentionne TF1. C'est la 2e artiste féminine la plus écoutée sur Spotify France (derrière Aya Nakamura), avait révélé en octobre 2023 la plateforme pour son 15e anniversaire dans l'Hexagone.



Elle "se consacre en ce moment à l'écriture de son sixième album qu'elle enregistrera cet automne avant de repartir en tournée dès l'été prochain".



Le revenant et les deux nouvelles jurées remplacent Mika, Zazie et les deux frères Bigflo et Oli (ces deux rappeurs partageaient le même siège).



Florent Pagny compte pour sa part neuf participations au jury de "The Voice" (un record), dont les sept premières éditions. Il avait annoncé son départ en fin de saison 2022, alors qu'il était en plein traitement pour soigner un cancer du poumon.

