Thaïlande: 125 crocodiles abattus par crainte qu'ils ne s'échappent durant les crues

Bangkok, Thaïlande | AFP | mercredi 24/09/2024 - Une ferme d'élevage de crocodiles en Thaïlande a abattu 125 de ses reptiles par crainte qu'ils ne s'échappent lors des inondations en cours dans le pays, et ne mettent en danger la population, a expliqué mercredi son propriétaire.



"La pluie a érodé les murs de la ferme et nous avons malheureusement dû tuer les 125 crocodiles" que nous élevons "depuis 17 ans", a confirmé à l'AFP Natthapak Khumkad, éleveur dans la province de Lamphun (nord-ouest).



L'éleveur a indiqué avoir, avec ses employés, électrocuté ses crocodiles du Siam pour éviter qu'ils ne s'échappent et errent dans la campagne, libres de s'attaquer aux villageois et au bétail.



Des photos publiés sur son compte Facebook montrent une pelleteuse en train d'extraire de leur enclos les dépouilles des reptiles.



Le crocodile du Siam, qui peut atteindre jusqu'à trois mètres, est une espèce endémique de l'Asie du Sud-Est en danger critique d'extinction à l'état sauvage. Il reste cependant élevé pour sa peau en Thaïlande.



L'éleveur a déclaré avoir contacté les autorités afin de placer ses reptiles dans un abri temporaire jusqu'à la fin des crues, mais que sa demande avait été rejetée en raison de la taille trop importante des animaux.