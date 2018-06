Teva Rohfritsch s’entretient avec le prochain PDG d'EDT-Engie, François Xavier de Froment

PAPEETE, le 12 juin 2018- Le Vice-président, Teva Rohfritsch, a reçu mardi après-midi, François-Xavier de Froment, qui succèdera, en juillet prochain, à Grégoire de Chillaz, au poste de Président directeur général d’EDT-Engie.



François-Xavier de Froment est actuellement en mission en Polynésie française afin de procéder à une passation de dossiers avec son prédécesseur.



Après des études à l’Institut d’études politiques de Bordeaux et en école supérieure de commerce de Paris, François-Xavier de Froment a fait toute sa carrière dans le groupe Engie France. Ces deux dernières années, il a notamment été conseiller financier auprès d’Isabelle Kocher, actuelle directrice générale du groupe Engie. Il a, en outre, été un des collaborateurs du PDG adjoint d’Engie en charge des relations investisseurs, fusion, acquisition et des marchés de capitaux, et a également dirigé le plan action et performance du groupe.



Cet entretien a été l’occasion d’échanger sur le développement du Pays au regard des grands projets en cours mais aussi sur les spécificités et difficultés liées à la géographie du territoire, notamment en matière de production d’énergie. Il a été notamment question de l’opportunité, pour la Polynésie française, particulièrement sensible aux effets du changement climatique, d’encourager l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables.