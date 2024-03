Teriieroo a Teriierooiterai bientôt à Papeete

Tahiti, le 12 mars 2024 – Le nouveau patrouilleur d'Outre-mer (POM) Teriieroo a Teriierooiterai sera bientôt dans nos eaux. Le 9 mars, s'est déroulée la cérémonie de prise d'armement pour essais de ce bâtiment baptisé ainsi en hommage à un compagnon de la Libération, descendant des chefs coutumiers de Punaauia.



C'est à Boulogne-sur-Mer que cette cérémonie s'est déroulée le 9 mars dernier, faisant ainsi reconnaître le capitaine de corvette François Thisse comme premier commandant du Teriieroo a Teriierooiterai, peut-on lire sur le site du ministère des Armées.



Comme son nom l'indique, le nom de ce patrouilleur rend hommage à Teriieroo a Teriierooiterai, compagnon de la Libération, originaire de Polynésie française. Né en 1875 à Punaauia, il est le descendant des chefs coutumiers du district et en 1940, il prend une part très active au ralliement des Établissements français d’Océanie à la France libre, permettant notamment l’enrôlement de nombreux volontaires tahitiens. Il décède en 1952, décoré de la Légion d’honneur et de la Croix de la Libération.



Le motif symbolique du navire fait référence au personnage de Teriieroo a Teriierooiterai et à son histoire. Sont ainsi représentés les armes de la Polynésie française, le casse-tête et la lance polynésiennes rappelant le statut de patriarche de Teriieroo a Teriierooiterai, et la figure mythologique de l’hippocampe qui évoque les caractéristiques du patrouilleur qui viendra en renfort de la frégate de surveillance Prairial et qui sera ensuite rejoint par un autre POM, le Philippe Bernardino.