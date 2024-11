Tennis – Reynald Taaroa conserve son titre à Fei Pi

Tahiti, le 6 novembre 2024 - Le tournoi de tennis de Fei Pi a été bouclé mardi soir au complexe du club organisateur. Reynald Taaroa s’y est distingué en s’imposant (6/2.7/5) en finale 2e série Messieurs face à Robert Chonvant. Reynald Taaroa avait déjà décroché le titre à Fei Pi en 2023.



Les délais prévus pour la durée du tournoi de Fei Pi ont été plus longs que prévu, la pluie perturbant ponctuellement sa programmation. Mais le beau temps persistant de ces derniers jours a permis au juge-arbitre Tatiana Massin d’enchaîner les convocations pour que le tournoi soit bouclé mardi et qu’il n’empiète pas trop sur le championnat interclubs qui a débuté samedi dernier. L’apothéose du tournoi de Fei Pi a eu lieu mardi en fin d’après-midi avec la finale 2e série Messieurs qui a opposé Reynald Taaroa, sociétaire de Fei Pi, à Robert Chonvant, licencié à JT.



Reynald Taaroa avait déroulé en demi-finale en s’imposant 6/1.6/0 contre Noah Ah Kim Win Chin, Robert Chonvant ayant pour sa part dû batailler (4/6.7/5.6/2) face à Landry Lee Tham avant de gagner son billet pour la finale. Celle-ci a laissé supposer dans son entame qu’elle serait expéditive car Reynald Taaroa a rapidement mené 4-0 après avoir pris le service de Robert Chonvant à deux reprises. Cela étant, les jeux ont été accrochés mais avec un avantage pour Reynald Taaroa, plus efficace sur les points décisifs. Et puis Robert Chonvant a commis beaucoup de fautes directes. Mais le joueur de JT est doucement monté en régime et s’il a concédé le premier set 6/2, il était mieux dans le match. Ce qu’il a confirmé lors de la deuxième manche, les deux joueurs se retrouvant à 4/4 en alignant plusieurs points gagnants spectaculaires. Robert Chonvant aurait pu breaker à 3/3 quand il a mené 0/40, mais Reynald Taaroa a fini par gagner son service. Le joueur de Fei Pi breakait à son tour son adversaire à 4/4 mais il perdait son service pour la première fois du match alors qu’il servait pour la victoire à 5/4. La fin de rencontre a montré un caractère indécis mais Reynald Taaroa s’y est montré le plus solide pour remporter le deuxième set 7/5 et décrocher le titre à Fei Pi pour la deuxième année consécutive.

Succès de Tavero Chung en 2e série Dames



Les sociétaires de Fei Pi avaient dominé le palmarès en 2023, mais le phénomène ne s’est pas observé cette année, les titres étant équitablement répartis entre les clubs. Tavero Chung battu en finale 2e série Dames en 2023 par Mehetia Boosie, a offert le titre à Dragon cette année en dominant Claire Vernhes en finale au terme d’un match à rebondissement (1/6.6/3.7/5). Notons aussi chez les dames la victoire en 3e série de Mihivai Dexter Hargous et celle de Mihiarii Boosie la sœur de Mehetia en 4e série. Chez les messieurs, on retiendra aussi le succès de Nicolas Montaigut en 3e série, de Taitearii Gibson en 4e série et doublé de Landry Lee Tham en simples +35 et +45 ans. Le joueur de Chonwa a ajouté un troisième titre à son palmarès en s’imposant en finale du double +45 ans en compagnie de Lo dans la dernière finale du tournoi mardi soir.



La remise des prix du tournoi est programmée le vendredi 15 novembre à partir de 18 heures au club-house de Fei Pi sur les hauteurs de Arue. Le Championnat de Polynésie par équipes (interclubs) 2024/2025 va constituer l’actualité tennistique locale lors des prochaines semaines.



Patrice Bastian

Les finales

DAMES

*Simples

-2e série : Tavero Chung (Dra) bat Claire Vernhes (Exc) 1/6.6/3.7/5

-3e série : Mihivai Dexter Hargous (Exc) bat Hinehere Lee-Bonno (Cho) w.o.

-4e série : Mihiarii Boosie (Rai) bat Aude Nesa (Phe) 6/2.6/1

*Doubles

-4e série : Nesa/Teriinohorai (Phe/FP) bat Delorme/Guttierez (Pat) 6/2.7/5

-+40 ans : Izal/Vanaa (MU/FP) bat Lee Chip Sao/Lotin (Exc/Rau) 5/7.6/4.13/11



MESSIEURS

*Simples

-2e série : Reynald Taaroa (FP) bat Robert Chonvant (JT) 6/2.7/5

-3e série : Nicolas Montaigut (Cho) bat Nicolas Queyron (Phe) 6/4.2/6.6/4

-4e série : Taitearii Gibson (Dra) bat Haunui Mou (Exc) 6/1.6/4

-+ 35 ans : Landry Lee Tham (Cho) bat Matavai Teihotu (Rai) 6/2.7/5

-+45 ans : Landry Lee Tham (Cho) bat Pierre-Yves Caille Marco (FP) 7/6.6/2

-+55 ans : Denis Schwartz (FP) bat Didier Ng Powai (JT) 6/1.6/0

*Doubles

-3e /2e série : Lei Foc/Teriitemataua (Exc/MU) bat Montaigut/Sacault (Cho/Dra) 6/2.6/4

-4e série : Chou/Gall (Dra) bat Hunter/Jamet (JT) 6/4.6/3

-+45 ans : Lee Tham/Lo (Cho/Phe) bat Caille Marco/Jezequel (FP) 5/7.6/2.10/4

-+55 ans : Ng Powai/Schwartz (JT/FP) bat Shan/Vonge (Exc) 6/3.6/2



MIXTES

-4e série : Nesa/Tchan (Phe) bat Delorme/Lucas (Pat/Dra) 6/1.4/6.6/3

-+45 ans : Vanaa/NG Powai (FP/JT) bat Lee Chip Sao/Lai (Exc/JT) 6/1.6/4

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 7 Novembre 2024 à 09:04 | Lu 39 fois