Tennis – Le palmarès bouclé aux Championnats de Polynésie de doubles

Tahiti, le 1er septembre 2024 - Les Championnats de Polynésie de doubles se sont déroulés tout au long du mois d’août sur les courts du complexe Fautaua, la dernière finale ayant été conclue dimanche en fin d’après-midi. Reynald Taaroa a décroché un quatrième titre consécutif en 2e série messieurs, associé cette année à Heimanarii Lai San.



La participation aux Championnats de Polynésie de doubles 2024 n’a pas été trop impactée par les départs en vacances liés à la longue trêve scolaire. Cette participation n’a certes pas été exceptionnelle mais elle est restée dans la moyenne des dernières éditions. Faible participation toutefois en ce qui concerne les tableaux élites, celui des 3e/2e série dames ne figurant pas au programme faute d’inscriptions et le tableau 2e série messieurs n’a réuni que trois paires. Cela ne retire rien à la performance de Reynald Taaroa, sociétaire de Fei Pi, qui a décroché un 4e titre d’affilée avec des partenaires différents. Il était associé cette saison à Heimanarii Lai San, les deux partenaires remportant (6-2, 6-4) le match décisif de poule face au duo Elie/Teriitanoa. Heimanarii Lai San a décroché un deuxième titre en 2e série double mixte en compagnie de Mehetia Boosie, la n°1 féminine locale. Tous deux se sont imposés dans un match décisif en poule face à Tavero Chung et Noah Ah Kim Win Chin au terme d’une rencontre à rebondissements (4-6, 6-4, 6-1).



À retenir également le titre de Lau Ting Mui et Laudon, respectivement licenciés à Chonwa et Excelsior, tous deux s’imposant en finale face à la paire d’Excelsior composée de Delpoux et Lei Foc dans un match en trois sets (6-4, 3-6, 6-3). Myriam Guttierez et Maire Lee Chip Sao ont enchaîné un énième titre entre tableaux +50 ans dames et par le passé +40 ans dames. Maire Lee Chip Sao a cumulé les titres en 2024 avec trois finales gagnées, mais il est vrai qu’elle est coutumière du fait aux Championnats de Polynésie de doubles.



Des doubles familiaux se sont également distingués à l’instar de Rose Lotin, vainqueur en doubles mixtes 4e série avec son fils Alvin Tehau, célèbre footballeur de Pirae et de la sélection de Tahiti. Succès familial aussi pour le duo de Raiatea, Mihiarii Boosie, la sœur de Mehetia, s’imposant en mixte non-classés avec son père.



Les jeunes espoirs s’expatrient de plus en plus



Ça bouge dans le tennis tahitien au niveau des jeunes, y compris pour ceux qui restent au Fenua. Ryan Chansin (12 ans) avait été invité à participer à un tournoi à Hong Kong, mais il n’a finalement pas pu s’y rendre. Mehetia Boosie et Hiva Kelley ont aussi été invités à participer à deux tournois internationaux juniors à Fidji et ils s’y rendront au mois d’octobre. Des jeunes espoirs tahitiens ont pour leur part décidé de concilier études et sport à l’étranger. Mia chang Yuk Shan continue son parcours en sport-étude à Auckland, Keanau Lei Foc a rejoint un lycée aux États-Unis, Ariitea Cotti et Manovai Elie en faisant de même mais en université. Tous bénéficieront de structures adaptées pour progresser tennistiquement et réussir leurs études.



Ça va bouger aussi en 2025 au niveau de la Fédération, comme l’évoque Vaitea Lo, le directeur technique de la FTT : “Le tennis local reste dans une dynamique intéressante et nous avons de plus en plus de jeunes qui partent à l’extérieur pour suivre un parcours sport-étude. C’est de bon augure pour leur carrière sportive et pour les Jeux de 2027. Au niveau de la fédération, on va essayer d’obtenir l’organisation de la Nation Cup en 2025 à Tahiti pour se tester en vue de l’organisation des Jeux de 2027 et puis ça permettra à notre élite de jouer à un bon niveau, car on ne sera malheureusement pas présent aux Mini-Jeux à Palau, le tennis n’y figurant pas au programme. On s’était déjà testé cette année avec l’organisation des Oceania juniors du Pacifique Est avec cinq nations visiteuses, mais pour la Nation Cup adultes, on vise la participation d’une quinzaine de pays, d’autant que le complexe de Fautaua va être rénové en 2025 et cela va nous permettre d’accueillir des compétitions internationales dans de meilleures conditions.”

La saison 2024 va se poursuivre avec le tournoi de Fei Pi qui débutera à la fin du mois, les Championnats de Polynésie par équipes suivant en novembre.

Résultats des finales



DAMES

- 4e série : Nesa/Teriinohorai (Beach/FP) bat Peters/Teahui (Pat) 6-1, 6-2

- +40 ans : Izal/Lee Chip Sao (MU/Exc) vainqueur poule unique

- +50 ans : Guttierez/Lee Chip Sao (Pat/Exc) vainqueur poule unique



MESSIEURS

- 2e série : Lai San/Taaroa (Cho/FP) vainqueur poule unique

- 3e série : Lau Ting Mui/ Laudon (Cho/Exc) bat Delpoux/Lei Foc (Exc) 6-4, 3-6, 6-3

- 4e série : Chenois/Ho (Pat/Dra) bat Hunter/Teaha (JT) 6-1, 6-4

- Non-classés : Guines/Ly (Dra) bat Isaac/Launay (FP/Dra) 6-1, 6-0

- +45 ans : Lee Tham/Lo (Cho/Phe) bat Greig Mervin/Lai (JT) 6-3, 6-2

- +55 ans : Izal/Sangue (JT) bat Hargous/Vonge (Exc) 6-4, 6-4

- +65 ans : Hargous/Matai (Exc/Pat) Guyvet/Queyron (Phe)



MIXTES

- 2e série : Boosie/Lai San (Rai/Cho) bat Chung/Ah Kim Win Ching (Dra) 4-6, 6-4, 6-1

- 4e série : Lotin/Tehau (Rau) bat Chapalain/Tahitoterai (Cho/JT) 6-1, 6-2

- Non-classés : Boosie/Boosie (Rai) bat Thomas/Seixas (Dra) 6-1, 6-0

- + 45 ans : Maitere/Ermolieff (Dra/Phe) bat Gaillard/Ho (Dra) 1-2 Ab

- +55 ans : Lee Chip Sao/Lo (Exc/Bora) vainqueur poule unique

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 2 Septembre 2024 à 10:24