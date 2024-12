Tennis – Le duo Taaroa-Chonvant conserve son titre aux Interclubs

Tahiti, le 18 décembre 2024 - Les Championnats de Polynésie par équipes, dits aussi Interclubs 2024-2025, ont connu leur épilogue mardi soir au complexe Fautaua avec la finale 2e série messieurs. La paire Fei Pi-JT, composée de Reynald Taaroa et Robert Chonvant, s’est imposée (2-0) face à celle de Dragon, représentée par Noah Ah Kim Win Chin et Hiva Kelley, et a conservé son titre décroché la saison précédente.



Entamés le 2 novembre, les Championnats de Polynésie de tennis par équipes 2024-2025 ont duré près de sept semaines, les périodes de mauvais temps impactant ponctuellement le programme des matchs qui ont mis en scène 73 équipes dames et messieurs toutes séries confondues. Et si le temps était couvert et incertain mardi aux alentours de 17 h 30 quand débutait l’ultime finale du tournoi avec le tableau 2e série messieurs, la rencontre a pu aller au bout, épargnée par la pluie.

Ah Kim Win Chin et Kelley y ont cru



L’affiche s’apparentait à un duel de générations entre les expérimentés Reynald Taaroa et Robert Chonvant et les jeunes Noah Ah Kim Win Chin (18 ans) et Hiva Kelley (16 ans). Ces derniers s’étaient rencontrés en finale du Championnats de Polynésie jeunes 2024 chez les juniors en mai dernier, Ah Kim Win Chin y décrochant le titre. Les deux premiers simples démarraient simultanément sur les courts de Fautaua, Reynald Taaroa y étant opposé à Noah Ah Kim Win Chin et Robert Chonvant à Hiva Kelley. Un éventuel double pouvait suivre en cas d’égalité à l’issue des deux simples mais cela n’a pas été le cas.



À l’issue du premier set sur chaque terrain, la tenue du double semblait envisageable car Ah Kim Win Chin avait remporté la première manche (6-3) face à Taaroa, Chonvant empochant également la première manche au tie-break (9-7) contre Kelley. Robert Chonvant confirmait au 2e set en s’imposant 6-3 pour remporter le match face à Hiva Kelley en deux manches. Changement de physionomie au même moment dans la rencontre Taaroa-Ah Kim Win Chin, le joueur de Fei Pi dominant la deuxième manche 6-2 et confirmant tout aussi nettement (6-1) sa domination dans le set décisif. L’association Taaroa-Chonvant l’emportait 2-0 et se succédait au palmarès des Championnats de Polynésie par équipes, mais au terme d’une finale plus accrochée que ne semble l’indiquer le score final.



Six des onze titres pour Excelsior



Dragon était représenté en force aux Interclubs 2024-2025 avec douze équipes en compétition, mais le club de Titioro a fait une faible moisson de titres en ne décrochant que celui du tableau 4e série dames et en perdant deux finales. Belle récolte en revanche pour Excelsior qui a décroché six titres dont quatre des cinq tableaux féminins et deux chez les messieurs avec notamment celui de la 3e série, le quatuor de La Mission composé de Grégory Llabesse, Mathias Delpoux, Vaitea Lo et Raiarii Yan s’imposant 2-1 face à Chonwa emmené par Nicolas Montaigu, Toanui Lee Tham et Teddy Lau. Lo et Yan ont offert le titre à Excelsior en remportant le double décisif. Un titre pour les îliens grâce à Raiatea en 4e série messieurs et pour Chonwa en +45 ans messieurs avec son quatuor bâti avec Landry Lee Tham, Bruno Laitame, Olivier Reichelt et Alfred Yansaud.



Les nouvelles sont rassurantes en ce qui concerne Mia Hirlemann et Ryan Chansin qui étaient engagés dans un tournoi U12 à Port-Vila au Vanuatu, les deux jeunes Tahitiens ayant quitté Port-Vila la veille du tremblement de terre qui a fait de nombreuses victimes. Mia Hirlemann était parvenue en finale de son tableau et Ryan Chansin en demi-finale. C’est désormais la trêve pour le tennis local jusqu’en février 2025 et le tournoi organisé par l’AS Excelsior.



Patrice Bastian

Résultats des finales



*Messieurs

- 2e série : Fei-Pi-JT-Dragon 2-0

Reynald Taaroa (FP) bat Noah Ah Kim Win Chin (Dra) 3-6, 6-2, 6-1

Robert Chonvant (JT) bat Hiva Kelley 7-6 (9-7), 6-3

- 3e série : Excelsior 1-Chonwa 2-1

- 4e série : Raiatea-Excelsior 1 2-1

- Non-classés : Manu Ura-JT 2 2-1

- +45 ans : Chonwa-Fei Pi 1 3-0

- +55 ans : Excelsior-Dragon 2-1



*Dames

- 2e série : Excelsior-Dragon 2-1

- 3e série : Excelsior 1-Chonwa-Fei-Pi 2-1

- 4e série : Dragon-Tamarii Pater 2-1

- Non-classées : Excelsior-JT 2-1

- +40 ans : Excelsior-Manu Ura 2-0

