Téléthon 2024 : les temps forts de la semaine

Le Téléthon, qui aura lieu officiellement les 29 et 30 novembre, a démarré en Polynésie samedi dernier. La vente de tee-shirts a été lancée par l’AFM-Téléthon Polynésie et le Lions Club dans les grandes surfaces de Tahiti.



Au total, 3 500 tee-shirts sont mis en vente dans le cadre du Téléthon 2024. Une partie a déjà été écoulée samedi et dimanche dernier dans les magasins Carrefour et Hyper U grâce aux bénévoles de l’AFM-Téléthon Polynésie et du Lions club. “C’est ce qui nous rapporte le plus”, commente Ernest Marchal, le coordinateur des opérations.



Les ventes vont se poursuivre cette semaine, et notamment dans le hall de la banque Socredo dès demain, elles reprendront dans les grandes surfaces le week-end prochain.



D’autres événements sont prévus cette semaine. Le 30 novembre et le 1er décembre, l’école gymnique de Tahiti organise une rencontre compétitive. “C’est elle qui a tenu à y participer”, apprécie Ernest Marchal. Le 28, à Moorea, un relai vélo aura lieu tout autour de l’île. Il sera réalisé par les élèves de CM2 qui récupèreront les urnes qu’ils ont eux-mêmes confectionnées pour récolter les dons.



Des dons en ligne pour la première fois



À Punaauia, un relai est aussi prévu, assuré par des élèves du lycée du Diadème, dans le cadre d’un projet pédagogique. Ils mettront en vente des décorations de Noël fabriquées à partir de matériaux récupérés. Enfin, la ligne d’appel sera ouverte le 29 et le 30 novembre, une plateforme a été ouverte pour la première fois grâce à la fondation Anavai pour recevoir des dons en ligne. “Toutes les opérations sont toujours assorties de messages de sensibilisation et d’explications. Nous présentons la manifestation, l’association et ses missions, ainsi que les maladies contre lesquelles nous nous battons.”



L’association française pour la myopathie (AFM) est née en 1958 d’une conviction et d’une volonté : guérir des maladies longtemps considérées comme incurables. Elle regroupait des militants, malades et parents de malades, concernés par des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes, les maladies neuromusculaires. Le Téléthon, lui, a été lancé en 1987, s’appuyant sur un concept américain. Sur le territoire, il a démarré au début des année 1990. En 2023, AFM-Téléthon Polynésie avait récolté 3 millions de francs. Les bénévoles espèrent pouvoir faire toujours plus.