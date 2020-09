Tearii Alpha, nouveau vice-président du gouvernement Fritch

Tahiti, le 17 septembre 2020 - Tearii Alpha est nommé vice-président du gouvernement en remplacement de Teva Rohfritsch. Le nouveau numéro 2 du gouvernement conserve les portefeuilles de l'agriculture, de l'économie bleue, du domaine et demeure en charge de la recherche.



L'information bruissait déjà depuis plusieurs jours. Elle a été officialisée par Edouard Fritch lors de la séance d'ouverture de la session budgétaire de l'assemblée de la Polynésie, ce jeudi matin. Tearii Apha est promu vice-président du gouvernement en remplacement de Teva Rohfritsch, démissionnaire depuis début septembre. Une fonction qu'il avait déjà brièvement occupée en mars 2011, dans le gouvernement de Gaston Tong Sang.



Le nouveau numéro 2 du gouvernement est ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche depuis le 23 mai 2018. Des attributions qu'il conserve dans le nouveau gouvernement Fritch.



Forgé au sein des jeunesses Tahoera'a à la fin des années 1990, Tearii Alpha est représentant à Tarahoi depuis 2004.



Il débute son expérience dans l’exécutif polynésien en octobre 2004, après le renversement du premier gouvernement Temaru. Il est alors nommé ministre de la pêche et de la perliculture dans le gouvernement de Gaston Flosse.



Entre 2007 et 2009, Tearii Alpha est plusieurs fois en charge du portefeuille de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il sera en outre deux fois nommé à la fonction de ministre de l’équipement entre avril et novembre 2009. Il devient devient brièvement ministre des affaires foncière dans le gouvernement de Gaston Tong Sang en février 2010.



En mai 2013, il est choisi par Gaston Flosse pour le portefeuille de ministre des ressources marines, des mines et de la recherche, chargé de la perliculture, de la pêche, de l'aquaculture et des relations avec les institutions.



Membre du parti d'Edouard Fritch depuis sa fondation en février 2016, Tearii Alpha a été réélu en mai 2018 sur la liste du Tapura Huiraatira.



Tearii Alpha est par ailleurs le maire de la commune de Teva i Uta depuis 2014. Teva i Uta où il a largement réélu dès le premier tour des dernières municipales, cette année.