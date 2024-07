Teahupo'o en “free surf” avant les JO

Tahiti, le 10 juillet 2024 – L’élite polynésienne du surf était au rendez-vous, mercredi, à la faveur d’une houle croissante de 3,5 à 4 mètres dans la passe de Hava’e. Des athlètes internationaux se sont joints à eux à deux semaines de la compétition.



À quinze jours du coup d’envoi des épreuves olympiques de surf, Teahupo'o s'éveille ! Loin des restrictions inhérentes à la compétition, mercredi, les surfeurs ont profité de la vague mythique à la faveur d'une houle de sud-ouest classée en vigilance jaune, voire orange sur une partie du territoire. L'élite locale était au rendez-vous, de même que quelques ambassadeurs des nations qualifiées pour l'événement, dont le Japon, le Brésil ou encore l’Italie, venus s’entraîner en veillant à ne pas se blesser.



En milieu d’après-midi, plus d’une vingtaine de riders étaient au rendez-vous, et autant de bateaux et jet-skis chargés de spectateurs, photographes et cameramen. Plusieurs membres de la Waterpatrol étaient sur site pour intervenir en cas de besoin. La session a d’ailleurs été marquée par l’évacuation en urgence d’un participant étranger, victime d’un malaise sur le plan d’eau. Selon le calendrier de Paris 2024, la phase officielle d’entraînement des athlètes est fixée du 21 au 26 juillet, suivie de quatre jours de compétition entre le 27 juillet et le 5 août.



Julien Penaranda, dit “Captain Ju”, prestataire nautique : “Ça pourrait encore monter” “On est sur une période de gros swell, avec une houle de sud-ouest qui est favorable pour le surf et le spectacle à Teahupo’o. Les conditions ne sont pas celles auxquelles on s’attendait, avec une houle assez hachée qui a du mal à se mettre en place. On a quand même eu autour de 3,50 à 4 mètres pour le coucher du soleil, avec des vagues prises majoritairement par des Polynésiens. C’est chouette à deux semaines des Jeux olympiques ! Ça pourrait encore monter demain (jeudi, NDLR). Le pic de houle est censé arriver dans la matinée. On attend dans les 5 à 6 mètres.”























Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 10 Juillet 2024 à 20:43 | Lu 219 fois