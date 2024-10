Teahupo’o confirmée au calendrier 2025 de la WSL

Tahiti, le 10 octobre 2024 - La World Surf League (WSL) a sorti ce jeudi, le calendrier 2025 du circuit pro. Onze épreuves seront au menu, deux retours et une première. Mais, cerise sur le gâteau : le maintien de l’épreuve de Teahupo’o est confirmé.



La WSL a officialisé le calendrier 2025 du circuit mondial en confirmant ce qu’elle avait déjà annoncé il y a quelques mois, c’est-à-dire le retour des épreuves de Snappers Rocks en Australie, celle de Jeffreys Bay en Afrique du Sud. Une nouveauté : la vague artificielle d’Abu Dhabi, viendra compléter cette saison qui s’annonce des plus palpitantes. Surtout que la dernière épreuve se déroulera sur la majestueuse vague de Teahupo’o, du 7 au 16 août, pour le plus grand bonheur des amoureux du surf en Polynésie.



Après avoir souffert d’une réticence du grand public dû au choix de spots trop souvent retenus pour des raisons mercantiles que pour la qualité de ses vagues, la WSL a, cette année, remis en avant les vagues les plus majestueuses du monde. Une politique qui a failli coûter cher à la vague mythique de Teahupo’o, qui, finalement, se maintient dans le calendrier international. “Nous avons entamé des négociations avec la WSL mais aussi avec le Pays car nous n‘avons pas les mêmes moyens financiers que d’autres grandes nations. Je crois qu’il est important pour tous de concilier l’expansion économique de notre sport avec la culture et l’essence même de ce qui fait vibrer nos athlètes et les spectateurs : la vague !” a commenté, rassuré, Max Wasna, président de la Fédération tahitienne de surf : “Quand je vois le retour de Snapper Rocks et que les finales se font Cloud Break je me dis que cette année, les grosses vagues sont de retour et que ça va redistribuer les cartes dans la hiérarchie des surfeurs.” Il est vrai que cette année, la variété des spots, entre récifs et sable, et la présence des grosses vagues, réunissent des conditions qui feront émerger de nouvelles têtes au sommet du surf mondial.

Le calendrier du circuit pro 2025

27 janvier - 8 février : Banzai Pipeline, Hawaï, États-Unis

14-16 février : Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, Émirats arabes unis

15-25 mars : Peniche, Portugal

2-12 avril : Punta Roca, El Salvador

18-28 avril : Bells Beach, Victoria, Australie

3-13 mai : Snapper Rocks, Queensland, Australie

17-27 mai : Margaret River, Australie-Occidentale, Australie

9-17 juin : Lower Trestles, San Clemente, Californie, États-Unis

21-29 juin : Saquarema, Rio de Janeiro, Brésil

11-20 juillet : Jeffreys Bay, Afrique du Sud

7-16 août : Teahupo'o, Tahiti

27 août - 4 septembre : WSL Finals - Cloudbreak, Fidji