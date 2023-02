Te Fare Tauhiti Nui se numérise

Tahiti le 15 février 2023 - Deux nouveaux sites internet sont mis en place par Te Fare Tauhiti Nui pour faciliter l’accès à la culture aux Polynésiens. Cette annonce intervient dans l’attente de la construction du futur centre culturel.



L’établissement Te Fare Tauhiti Nui, Maison de la culture, s’apprête à mettre en ligne deux nouveaux outils d’accès à des contenus culturels via internet : Le portail de médiathèque publique du Pays “culture.pf ”, prévu pour la fin d’année 2023. Et la plateforme de valorisation des productions audiovisuelles du Pays “TahitiVOD”, prévue avant avril.



“La construction du bâtiment du futur Centre culturel de la Polynésie française tardant à se lancer, il est convenu que le Centre culturel sorte d’abord dans sa version numérique”, explique mercredi le compte rendu du conseil des ministres. Dans cette perspective le ministère de la Culture a chargé la Maison de la culture, en sa qualité de gestionnaire actuel de la médiathèque du Pays, de mettre en chantier ce projet. “Initialement, il était prévu que ces outils numériques soient développés dans le cadre de l’ouverture du futur Centre culturel de la Polynésie française dont le site internet doit être le relais des activités proposées par le Centre certes, mais doit aussi devenir un point de ressources majeur dans l’objectif de l’accès au livre, à la lecture et aux langues.”