Te Fare Iamanaha, le musée des îles change de nom avant sa réouverture

Peu avant sa réouverture, le 4 mars prochain, le musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha change de nom pour s’appeler désormais Te Fare Iamanaha. Une modification décidée en conseil des ministres le 16 février dernier. Ce changement d’appellation s’appuie sur une subtilité linguistique comme on l’explique volontiers du côté l’établissement culturel de Punaauia : “Le ‘ia’ renforce la grandeur du fare et donc les trésors qu'il renferme. Manaha sans la distinction ‘ia’, ça laisse penser que c'est un fare classique, sans importance”. De plus, l’appellation complète de l’établissement donne dorénavant la préséance à son nom en tahitien : Te Fare Iamanaha - Musée de Tahiti et des îles. Un choix fort pour une institution qui recèle une part majeure de l'histoire et de la culture traditionnelle cinq archipels de Polynésie française, à travers les 600 pièces de ses collections. D’autant que le musée des îles vient tout juste de recevoir une vingtaine de pièces archéologiques en prêt, dont deux pièces maîtresses avec la sculpture du dieu A’a et le costume de deuilleur (heva), prêtées pour trois ans par le British Museum.