Tautira a désormais sa pharmacie

Tahiti, le 26 avril 2024 - La nouvelle est passée relativement inaperçue, mais depuis octobre dernier, les habitants de Tautira bénéficient d’un nouveau service de proximité. Prochaine étape : une permanence médicale ?



C’est une nouvelle qui est passée relativement inaperçue en raison des conditions strictes de publicité dans la profession. En octobre dernier, une pharmacie a ouvert ses portes à l’extrémité sud de Tahiti. Il s’agit en fait d’une annexe de la pharmacie de Faaone, et plus précisément d’un “local secondaire” comme prévu par la loi. Au terme de procédures administratives entamées en 2021, un local communal a été attribué à ce nouveau service de proximité implanté dans la cour de la mairie de Tautira, à côté de Fare Rata et en face de l’unique magasin du district.



“Un premier pas important” Située à plus de 18 kilomètres de la pharmacie la plus proche, elle est ouverte tous les matins du lundi au vendredi. Une initiative saluée par les habitants. “Les grands-parents n’ont plus besoin d’aller systématiquement à Taravao pour récupérer leurs médicaments”, se félicite Bathy Pifao, résident du village. Et c’est encore plus appréciable pour les résidents du Fenua ‘Aihere, comme Edna Taero : “C’est pratique : on peut accoster à la mairie et en profiter pour faire toutes nos courses”, explique-t-elle, tout en regrettant l’absence de distributeur automatique de billets (DAB) suite à des actes de vandalisme.



Pour Anthony Jamet, maire de Taiarapu-Est, cette installation constitue “un premier pas important vu les distances et le manque de moyen de locomotion pour beaucoup de familles”. Si la file d’attente n’est pas encore d’actualité, “c’est une très bonne chose pour la population de Tautira”, remarque le maire délégué Ueva Hamblin, tout en soulignant que l’étape suivante, “ce serait d’avoir une permanence médicale”. La présence ponctuelle d’un ou plusieurs professionnels de santé permettrait de pérenniser l’initiative tout en facilitant l’accès aux soins. Pour l’heure, les consultations les plus proches restent à Taravao.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 27 Avril 2024 à 18:10 | Lu 311 fois